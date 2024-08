Escándalo en los Juegos Olímpicos: la boxeadora Carini se retira de su combate al dudar del sexo de su rival

La polémica ha estallado en el boxeo femenino, en los Juegos Olímpicos de París, por la admisión de las deportistas Imane Khelif y Lin Yu-ting. Estas dos boxeadoras fueron excluidas del pasado Campeonato del Mundo, debido a sus altos niveles de testosterona, pero sí tiene permitido competir en la cita parisina.

La decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) ha generado una gran controversia. De hecho, deportistas como la extenista Martina Navratilova o la nadadora Sharron Davies, junto a las organizaciones del Consorcio Internacional del Deporte Femenino y otras asociaciones, se dirigieron este jueves por carta al presidente del COI, Thomas Bach, para que no permitiera que Imane Khelif y Lin Yu-ting se midieran con mujeres en los Juegos Olímpicos de París.

En la misiva pedían al COI que investigara "urgentemente" la elegibilidad de “dos boxeadores” para competir en las pruebas de boxeo femenino de los Juegos. Argumentan que la Asociación Internacional de Boxeo (IBA, por sus siglas en inglés) "había considerado anteriormente que estos dos boxeadores no podían competir en eventos de boxeo femenino". "Entendemos que la IBA excluyó a los dos boxeadores basándose en los resultados de las pruebas de determinación del sexo, pues arrojaron que se trata de hombres, no de mujeres", sostienen.

Sin embargo, el COI les ha permitido participar en París, y ello conllevó este jueves la retirada de Angela Carini en su combate ante Imane Khelif. La italiana abandonó a los 46 segundos, después de recibir un fuerte derechazo de la argelina. Carini levantó la mano y comunicó su decisión de marcharse, poniendo así fin a su participación en los Juegos Olímpicos de París. “Me duele muchísimo”, exclamó la transalpina entre lágrimas, nada más abandonar el combate que le enfrentaba a Imane Khelif.

"Me subí al ring e intenté pelear. Sin embargo, me dio dos golpes en la nariz y no podía respirar. Me dolía muchísimo", indicó Carini nada más abandonar el combate.

Por su parte, los medios argelinos aseguran que Imane Khelif, boxeadora de 23 años, es una mujer cisgénero, a pesar de que los test hormonales a los que se somete revelan una tasa de testosterona elevada en su organismo.

Khelif fue descalificada del Mundial femenino de 2023 en Nueva Delhi después de que se considerara que sus niveles de testosterona eran demasiado altos, por lo que no superó una prueba de género. Pero la argelina puede luchar en los Juegos de París, como ya hizo en Tokio hace tres años, porque el boxeo olímpico está dirigido por un organismo diferente al de los campeonatos del mundo.