¿Cuál es la serie de televisión preferida de los jugadores del Real Zaragoza?

Los responsables de las redes sociales del Real Zaragoza han aprovechado los tiempos muertos de la concentración del equipo en El Pinatar (Murcia) para preguntar a los jugadores cuál es su serie de televisión española preferida. El resultado de las opiniones de unos y otros se puede ver en un vídeo que han colgado en el perfil de TikTok del club.

Lo cierto es que parece haber unanimidad en torno a 'La casa de papel', acaso porque es la primera que les viene a la cabeza dado que la ficción fue todo un fenómeno global. Apenas se citan otros dos títulos en la breve encuesta que no son otros sino 'La que se avecina' (nadie se acuerda de que fue un 'spin off' de la original 'Aquí no hay quien viva') y 'Águila Roja', que la cita Marcos Luna, en la alocución más divertida del vídeo, dado que se le oye decir "es que 'La casa de papel' la habrán dicho todos". Efectivamente, así fue.

Ningún futbolista rescata títulos recientes que también han dado grandes alegrías al audiovisual español como podrían ser 'Veneno' o 'La Mesías' -ambas de los Javis y premiadas en festivales internacionales- o 'El ministerio del tiempo' o 'Cuéntame', que han sido adquiridas por televisiones de otros países.

Por el TikTok zaragocista desfilan primero Adrián Liso y Toni Moya, que son los primeros en dar su voto a la ficción que dirigió el zaragozano Álex Rodrigo y que dio la vuelta al mundo. A continuación, Pau Sans rompe una lanza a favor de 'La que se avecina', de la factoría de José Luis Moreno, que se sigue emitiendo 'non stop' en varios canales temáticos. Marc Aguado e Iván Calero también muestran su debilidad por 'La casa de papel', al igual que hacen Barrachina y Lucas Terrer. Por último aparece Marcos Luna que se lo piensa algo más y por ser original cita aquella mezcolanza de espadachines medievales y exóticos ninjas que se desarrolló en 'Águila Roja'. En cualquier caso, 'La casa de papel' gana por goleada y, por lo visto, es la serie española más compartida o de la que más se habla en el vestuario blanquillo.