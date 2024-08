La campeona de Nigeria no competirá en los Juegos Olímpicos… ¡porque se olvidaron de inscribirla!

La atleta nigeriana Favour Ofili competirá en los 100 metros de los Juegos Olímpicos. No es que no lograra clasificarse, ni que se haya lesionado… es que su Federación olvidó inscribirla en la prueba, según ha denunciado la propia atleta en las redes sociales. A pesar de que es la campeona de la distancia en su país, los responsables de apuntar a las atletas en los Juegos Olímpicos no cumplimentaron el trámite a tiempo, por lo que no estará en la línea de salida.

Lo ha hecho público la propia Ofili, que ha compartido en sus redes sociales su enfado: "Me acaban de comunicar que no competiré en los 100 metros en estos Juegos Olímpicos. A pesar de que me clasifiqué para ellos, tanto la Federación de Atletismo de Nigeria como el Comité Olímpico del país no me inscribieron. He trabajado cuatro años para ganarme esta oportunidad, ¿para qué?". "Si los responsables no son castigados por haberme quitado esta oportunidad, no podemos confiar en ninguna organización en el futuro", ha señalado la atleta nigeriana, pidiendo que se tomen medidas con los responsables de este despropósito.

Las pruebas de atletismo en la categoría de 100 metros lisos comenzarán este viernes y terminarán el sábado con la final. El Comité Olímpico de Nigeria se defendió afirmando que Favour Ofili estaba inscrita para competir en las carreras de 100, 200 y 4x100 metros. Esta información fue corroborada por Samuel Onikeku, Director Técnico de la Federación de Atletismo de Nigeria, quien expresó su desconcierto por la omisión del nombre de Ofili en la carrera de 100 metros.

John Owan Enoh, ministro de Desarrollo Deportivo de Nigeria, dijo que no aceptará este error y garantizó que se investigará y castigará a los responsables. También se dirigió a los organizadores de los Juegos Olímpicos, exigiendo que se permita a Favour Ofili competir en todas las carreras para las que estaba calificada y registrada.