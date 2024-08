Álvaro Martín y María Pérez encumbran a la marcha española bajo la Torre Eiffel

Hace un año, en Budapest, Álvaro Martín y María Pérez se proclamaron campeones del mundo de 20 y 35 kilómetros marcha. Doce meses después, en otra ciudad europea, París, ambos volvieron a hacer sonreír al atletismo español con otras dos medallas, en este caso olímpicas, una de plata para la marchadora granadina y otra de bronce para el extremeño.

Veinte años han tenido que pasar para que la marcha española volviese a un podio olímpico tras la plata de Paquillo Fernández en Atenas 2004 en los 20 km. En París lo ha hecho por la puerta grande con dos preseas de los dos grandes referentes nacionales de esa disciplina. Ambos partían como favoritos a las medallas y ninguno falló.

La fuerte tormenta que cayó sobre la capital francesa de madrugada, con aparato eléctrico incluido, obligó a la organización a postergar el inicio de ambas pruebas treinta minutos, lo que también propició que las condiciones meteorológicas inicialmente previstas cambiasen.

Los primeros en competir fueron los hombres, con Álvaro Martín en la primera línea de salida, siendo presentado entre los cinco candidatos al oro por la megafonía del recinto situado en Trocadero.

El atleta de Llerena, con la espinita de lo que le pasó en Tokio 2020, cuando se quedó a un paso de las medallas con un cuarto puesto, sacó su pundonor para hacer frente a una carrera que tuvo una parte grande de componente táctico y otra de aguante de la temperatura y la humedad, como se pudo comprobar cuando cogió una gorra con hielos para ponerse en la cabeza pasado el ecuador.

Álvaro Martín, ante su "último tren olímpico" con 30 años, como dijo después, siempre estuvo en la terna de aspirantes a la medalla e incluso del oro. Todo cambió en la última vuelta, cuando no fue capaz de resistir el cambio de ritmo del ecuatoriano Brian Daniel Pintado, que, más fuerte que los demás, se marchó en solitario para entrar sin oposición en meta con un crono de 1h18:55 por los 1h19:11 del español.

Segundo fue el brasileño Caio Bonfim, que aguantó con dos amonestaciones el acecho del español, que, al límite de fuerzas, no pudo respirar tranquilo hasta los últimos metros de la última recta sintiendo el aliento no muy lejano del italiano Massimo Stano.

"Para mí es el oro que podía conseguir. Hoy Ecuador estaba dos pasos por delante y el brasileño Caio Bonfim, con dos tarjetas, me iba controlando, y al final he tenido que sufrir a más no poder porque Massino Stano estaba ahí. Quería intentar disfrutar el último momento pero hasta los últimos cinco metros no me he atrevido a coger la bandera", dijo Álvaro Martín, al término de la prueba.

El joven Paul McGrath, en su debut olímpico con 22 años, realizó gran parte de la carrera con el grupo de cabeza. Se descolgó a falta de tres kilómetros y sufrió hasta el final, entrando en el decimoséptimo puesto (1h20:32), muy por delante del madrileño Diego García Carrera, que a mitad de carrera ya estaba sin opciones y terminó trigésimo tercero con 1h23:10.

En la carrera femenina la gran dominadora fue la china Jiayu Yang, que no figuraba en la terna de grandes favoritas, pero fue la que mejor se adaptó al clima y al recorrido. También fue la más valiente porque desde muy pronto lanzó un ataque que la permitió afrontar la prueba en solitario durante gran parte del recorrido.

La campeona mundial en Londres 2017 y duodécima en Tokio hace tres años se mostró la más fuerte sin encontrar respuesta entre sus perseguidoras. La más fuerte de ese segundo grupo fue María Pérez, que, tras un año complicado con las lesiones que la ha hecho competir poco, sacó ese carácter combativo que tiene para ponerse segunda.

La granadina aguantó como pudo el calor y se colgó su primera medalla olímpica también con su mejor tiempo de la temporada (1h26:19). Por detrás las otras dos españolas, Laura García Caro, séptima con 1h28:12 tras formar parte del grupo cabecero hasta que pudo, y Cristina Montesinos, décima con 1h29:11.