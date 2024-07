Rafa Nadal: "Es el final de un ciclo"

Rafael Nadal señaló, al término del partido de dobles junto a Carlos Alcaraz, que supuso la eliminación del equipo español de Paris 2024 y su adiós a la competición, que "había terminado una etapa que se había marcado hasta los Juegos Olímpicos" y que, a partir de ahora, "en frío", ver como asume el siguiente ciclo.

"Esto no afecta en nada. Al final mi futuro como profesional, lo que afecta es las ganas y el sentimiento que yo tenga, cuando tenga que tomar la decisión o no. Para mí se ha terminado una etapa, me había marcado hasta los Juegos Olímpicos desde que empezó el año como un objetivo", dijo Nadal.

"¿Se ha terminado este ciclo? Voy a volver a casa, voy a desconectar y en frío, pues cuando tenga claro cuál es mi siguiente etapa, sea con una raqueta en la mano o sin ella os lo haré saber", añadió el ganador de veintidós Grand Slam.

Alcaraz sigue vivo

Carlos Alcaraz aseguró estar "un poco decepcionado" por la eliminación en el cuadro de dobles junto a Rafael Nadal en el torneo olímpico de París 2024, pero aseguró que habiendo podido estar junto a su ídolo ha cumplido "un sueño".

"Estoy un poco decepcionado porque no vayamos a poder seguir compitiendo juntos, de que esta bonita historia se haya acabado aquí", aseguró el murciano tras perder contra la pareja de estadounidenses Austin Krajicek y Rajeev Ram por 6-2 y 6-4.

"Han sido bonitas experiencias, momentos inolvidables. Mi sueño de pequeño era jugar con Rafa, aprender muy de cerca de él y se ha cumplido. Vamos a quedarnos con las cosas positivas y ha sido una experiencia maravillosa", señaló el jugador, que seguirá adelante en el cuadro individual tras derrotar al ruso Roman Safiullin por 6-4 y 6-2.

Alcaraz reconoció que no tuvieron un buen partido de dobles y eso les penalizó en una competición en la que "no puedes dudar ni un segundo".

"Debimos estar enfocados en nosotros, en nuestros tiros en lo que sabemos hacer, en meterles presión, como hemos hecho en los últimos juegos", señaló.

El murciano dijo estar contento de seguir adelante en el individual, aunque se quejó de que le haya programado en segundo turno tras haber acabado tarde su doble.

"Hay que aceptar las cosas. Vamos a intentar descansar lo máximo posible, a ver si duermo unas horas decentes y mañana puedo estar enfocado en seguir avanzando y dar lo mejor. Sé que si juego un gran tenis tengo opciones de llevar la medalla a España", aseguró.