Toque de atención a Carlos Alcaraz por su indumentaria en los Juegos Olímpicos

Está resultando un poco caótico. Tanto, que queda a la libre interpretación de los jueces de cada competición. Uno se acuerdan, otros no. Unos llaman la atención, y a otros se les olvida la norma. El reglamento del COI (Comité Olímpico Internacional) es estricto en lo que regular la publicidad de los accesorios deportivos se refiere y eso está haciendo que algunos deportistas tengan que tapar o esconder los logos de marcas como Nike, Adidas, Puma, Fila, etc. de sus cintas de pelo, muñequeras o, incluso, calcetines.

Es lo que le sucedió a Carlos Alcaraz en su primer partido individual frente al libanés Hady Habib, cuando el juez de silla le llamó la atención por sus "muñequeras publicitarias". El tenista murciano no entendía la recriminación hasta que le explicaron que la normativa del COI prohíbe la exhibición de logotipos comerciales en los accesorios deportivos. Alcaraz seguía sin entenderlo porque el logo de su muñequera era exactamente del mismo tamaño que el de su camiseta, pero aún así el juez de silla le obligó a que le diera la vuelta y quedara la marca hacia dentro.

El jugador aragonés Pablo Abián, con los calcetines doblados para tapar la marca. Julio Muñoz

En el partido que disputó poco después, ya de dobles con Nadal, nada de esto sucedió y los dos españoles jugaron con las muñequeras "publicitarias" sin amonestación ninguna. Los rivales argentinos también lucían en sus muñecas el logo de Fila y todo pasó desapercibido.

Carlos Alcaraz celebra un punto ante Griekspoor, con la muñequera del revés. Robinchon

Esta mañana de martes, en el partido de bádminton disputado por el bilbilitano Pablo Abián ha vuelto a suceder algo parecido. El árbitro le ha indicado su rival, el jugador Viren Nettasinghe de Sri Lanka, que debía doblarse los calcetines porque la marca era demasiado visible en ellos. Este se ha sorprendido, pero obviamente ha obedecido y ha disputado el partido transformando sus calcetines de caña larga a caña media y sin ningún logo visible.

Rafael Nadal y su reloj de muñeca. JUANJO MARTIN

El reglamento del COI prohíbe la exhibición de marcas comerciales "en cualquier accesorio no esencial de los deportistas", pero sí permite mostrar los logos en las vestimentas de juego, ya que -entienden- estas forman parte del equipamiento obligatorio. Sin embargo, lo dicho, en muchas ocasiones o los jueces no se acuerdan o hacen la vista gorda. Muchos deportistas, como es el caso de Rafa Nadal, tienen millonarios acuerdos firmados con marcas comerciales y el tenista balear, incluso, juega sus partidos con un reloj de muñeca. ¿Es este un accesorio esencial para un tenista? No lo parece y, a pesar de que son los jueces de tenis los que más exquisitos se están poniendo con la normativa, a Nadal se le permite todo -se lo ha ganado- cuando está en la pista del Philippe-Chatrier de París.

Anthony Davis, también conocido como 'la ceja', luce el logo de Nike en su cinta de pelo. EFE

Sin ir más lejos, en el equipo de Estados Unidos de baloncesto, el llamado 'dream team 2', casi todos los jugadores llevan cintas en el pelo o coderas 'patrocinadas' y nadie les ha dicho nada. Es más, en la gran mayoría de imágenes que salen publicadas en los medios las marcas copan gran protagonismo a veces, incluso, por encima de las gestas deportivas.

Los comentaristas internacionales están subrayando las contradicciones internas del COI al respecto de esta normativa, ya que en el propio desfile de la ceremonia de apertura se promociona conocer qué marca viste a cada delegación (el comité español lo hace con chándales de la marca Joma). De hecho, se han realizado incluso ránquines diciendo cuál es la selección mejor vestida y qué marca está detrás del diseño de sus atuendos.