José Nolasco: "Lo que menos me preocupa es el inicio frente al Barça"

José Francisco Nolasco, técnico del Bada Huesca que encara su decimoquinta temporada consecutiva al frente del conjunto rojillo, aportó una valoración esperanzadora a la vez que exigente acerca del calendario de la Liga Plenitude Asobal, que se dio a conocer ayer. En el caso del cuadro altoaragonés, destaca por encima de todo el estreno, que se producirá en el Palau Blaugrana ante el Barça, vigente campeón de Liga, Copa del Rey y Champions League.

El preparador empezó reconociendo que "el comienzo y la primera parte de la primera vuelta es muy fuerte. Va a ser muy complicado porque todos los rivales, prácticamente, terminaron en la parte alta de la tabla", refiriéndose a la clasificación del pasado curso. Entre esos rivales tempraneros para el Bada Huesca se encuentra, aparte del Barça, el Bidasoa-Irún (2º clasificado), Ademar León (5º) y Fraikin Granollers (3º), ordenadamente.

"Lo que menos me preocupa es el inicio contra el FC Barcelona porque ya sabemos que, con un porcentaje altísimo, no vamos a poder competir ese partido". Algo que aprovechará para "tener una semana más para preparar lo que llega después de la primera jornada". Al hilo, el técnico ilicitano desveló que "siempre que sale el calendario, prefiero jugar contra el Barça lo antes posible porque sabes que son dos puntos que no vas a poder conseguir, casi con total seguridad".

Nolasco también indicó que "de este modo, sabemos que el resto de equipos todavía debe perder en algún momento de la temporada esos dos puntos", obstáculo que el cuadro aragonés ya habrá superado tras el primer encuentro de la competición doméstica. Será en septiembre, pero todavía no se conocen las fechas y horas exactas para las 30 jornadas de la Liga Plenitude Asobal 2024-25.

Por último, el entrenador aseveró que un calendario como el de la próxima temporada "hace que estemos mucho más preparados. Tenemos que hacer una muy buena preparación de inicio y, sobre todo, contar con todos los efectivos que podamos porque el comienzo va a ser realmente exigente", anunció el técnico rojillo de cara al próximo curso, que será su decimocuarto dirigiendo al conjunto en la máxima categoría nacional.