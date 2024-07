Javi Mier: "Conocer mi situación futura me ha ayudado"

Concluido el último ensayo antes de la visita de mañana al Espanyol (19.00, streaming Aragón Deporte), Javi Mier hizo radiografía de la progresión personal que atraviesa y de las sensaciones del equipo en plena pretemporada. También se pronunció acerca del estado en el que se encuentra actualmente el centro del campo, y de su decisión por continuar vistiendo la elástica azulgrana.

Primeramente, el futbolista de la SD Huesca confesó que ve al equipo "con las pilas cargadas. La verdad es que la gente está enchufada". A nivel personal, manifestó que "están llegando buenas sensaciones, y hay que seguir dándole continuidad a ello" . Además, añadió que "las pretemporadas están para sumar carga en las piernas, para sumar minutos, y creo que vamos a llegar bien al inicio de Liga", auguró el mediocentro de 25 años.

En vistas a la próxima temporada, reconoció tener la oportunidad de "dar un paso adelante": "El año pasado, era la primera vez que salía de casa, y este año estoy muy a gusto en Huesca. Es una oportunidad para crecer, hacer un año importante, sumar muchos minutos y, por qué no, hacer números". Otro de los factores que le han proporcionado una evidente estabilidad mental es saber que se quedará en Huesca, al menos, hasta el próximo mes de junio: "Conocer mi situación futura, me ayuda. La situación que viví el año pasado a estas alturas, comparada con la que vivo ahora, no tiene nada que ver. Al final, es importante que la cabeza esté bien amueblada y en su sitio para que puedas rendir en el campo".

Después de un año en Huesca, señaló que se nota "más suelto": "Me encuentro mucho más a gusto, y es verdad que, físicamente, estoy un puntito mejor. Estoy trabajando, esforzándome para que así sea, y esperamos que pueda darse un buen año", presagió el asturiano. Tácticamente, fue preguntado también por sus preferencias a la hora de desarrollarse en el medio del campo, aunque no mostró preeminencia por un sitio u otro: "Siempre he dicho que, en el medio, me puedo adaptar a cualquier posición. Si jugamos con dos, me sé adaptar al doble pivote y, si estamos tres, puedo jugar en cualquiera de los dos volantes e incluso en el pivote. Lo que decida el míster será bueno", zanjó el mediocentro.

A la espera de "un fichaje" para nutrir el medio

Según Mier, al abanico de centrocampistas todavía habrá que sumar algún "refuerzo": "Estamos contentos con lo que hay. Estamos Iker, Óscar y yo, y les veo muy bien. Es verdad que falta un fichaje, pero tenemos una base sólida y, a partir de ahí, tenemos que crecer. Seguidamente, advirtió que la próxima temporada "es una oportunidad para hacer un gran año. Empiezo de cero una pretemporada -a diferencia del curso pasado- y para mí es importante. Es en esta preparación donde se gana a gasolina para el resto del curso, y la realidad es que tengo muchas ganas, estoy muy ilusionado y ojala se dé".

En última instancia, el medio azulgrana habló acerca de la progresión que ha percibido en el equipo desde su llegada el año pasado: "Las ideas siguen siendo las mismas. Evidentemente, hay cosas que debemos mejorar, y las fortalezas que teníamos el año pasado hemos de mejorarlas e intentar darles mayor continuidad", expuso el mediocentro, que hizo efectiva la opción de ampliar su contrato por una temporada más. Respecto a ello, finalizó: "Lo vi como una opción para seguir progresando en Huesca. Al final, es un sitio que es una buena oportunidad para crecer. Tenía en el contrato una serie de requisitos para poder continuar, y estoy muy contento por haberlo decidido así".