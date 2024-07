El creador de la canción de ‘Cucu Cucurella’ tiene raíces aragonesas

Marc Cucurella fue una de las sorpresas de la convocatoria de Luis de la Fuente para la Eurocopa 2024. Sin embargo, gracias a su buen rendimiento en el lateral izquierdo se ganó a toda la afición española partido tras partido. También se hizo viral en la celebración del trofeo en Madrid el pasado 15 de julio al cantar una canción que rima conceptos como la paella, la cerveza ‘Estrella’ o su propio apellido "Cucurella".

Muchos aficionados pueden pensar que esos versos se le ocurrieron al futbolista del Chelsea fruto de la euforia, pero la realidad es bien distinta. El autor de esta canción es Adrián Navarro Cuesta, un joven influencer de 19 años nacido en Madrid que vive actualmente en Rincón de la Victoria (Málaga).

El protagonista de este tema de humor tiene una relación muy estrecha con Aragón. Sus abuelos vivían en Loscos (Teruel). Ahora viven en Zaragoza, igual que su padre. Por este motivo, este tiktoker ha ido a este pueblo turolense desde que era pequeño: "Suelo ir allí durante todo el mes de agosto, en navidades y en Semana Santa. Me encanta estar en mi pueblo, me encanta la gente de allí. En definitiva, amo Loscos".

La victoria de la selección española en la Eurocopa ha provocado que su canción se haga viral, una situación que está disfrutando al 100%: "La verdad es que todo el fenómeno de Cucurella lo estoy viviendo súper intenso. He cumplido un sueño, que Marc cante mi canción ha sido increíble. Estoy muy feliz, lo estoy viviendo al máximo".

Adrián Navarro lleva en el mundo de las redes desde hace seis años. Pero todo cambió cuando el Chelsea fichó a Marc Cucurella por 70 millones de euros en el verano de 2022, recuerda el madrileño: “Todo el mundo empezó a hacer memes al relacionarme con él por el pelo. Investigué sobre toda su carrera y decidí hacerle una canción”. Desde entonces, saca canciones de humor con un único objetivo: “Quiero que la gente se ría y se divierta”.

El joven influencer no era nada futbolero, tal y como afirma: “Antes, no era nada nada futbolero. Ahora es verdad que con lo de Cucurella y con la selección sí que me he vuelto bastante más”. Este proyecto le ha funcionado, y por eso tiene en mente alguna idea similar: “Dentro de poco publicaré una canción en la que nombraré a todos los jugadores de la selección, ya que lo prometí si ganábamos la Eurocopa. Seguramente la saque dentro de muy poco”.

Gracias a Marc Cucurella y a la humorística canción, a Adrián Navarro le ha cambiado de alguna forma la vida: “Me conocen mucho más que antes por la calle, me paran más. Estoy agradecido a todo el mundo. Me alegro de que a la gente le haya gustado mi canción y se hayan divertido durante la Eurocopa con ella”.

Marc Cucurella se tiñó su melena de color rojo en su primer día de vacaciones tras celebrar la Eurocopa, un cambio de look que también llevará a cabo el autor de su canción: “Sí, me voy a teñir de rojo como Cucurella. Claro que me lo he planteado y me teñiré dentro de muy poco”.

A pesar de que Adrián Navarro tiene 207.000 seguidores en Tiktok y casi 12.000 en Instagram, es un joven centrado que tiene claro sus planes a corto y largo plazo: "No es mi objetivo ganarme la vida con las redes. Yo estoy estudiando un doble grado de Geografía e Historia para ser profesor".