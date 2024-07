Rubén Pulido: "La lesión me ha hecho valorar el privilegio de ser futbolista"

Nueve meses después de fracturarse el ligamento cruzado anterior de su pierna izquierda, Rubén Pulido volvió a enfundarse la elástica azulgrana para disputar un encuentro con la SD Huesca el pasado sábado (con victoria por 2-1 ante Osasuna Promesas). Tras concluir el primer entreno de la semana, el central volvió a pisar la rueda de prensa de la Base Aragonesa de Fútbol para expresarse acerca de todo el proceso de recuperación -ya superado-, su vuelta al trabajo con el equipo y la cercana toma de contacto con la competición.

En referencia a su reaparición el pasado sábado en la BAF, manifestó que "las sensaciones fueron muy buenas. Ahora, me toca acumular los máximos minutos posibles antes del inicio de temporada para ir cogiendo sensaciones y ritmo de competición. El otro día fueron 15 minutos, y espero acumular algunos más conforme avancen los partidos", aseveró el futbolista de 23 años.

También se expresó acerca del episodio que le ha obligado a apartarse de la competición durante nueve meses: "A nivel mental, he salido fortalecido de esta lesión. También he aprendido a valorar el privilegio de nuestro trabajo, del día a día, y la verdad que me puede servir para mucho", refiriéndose al tiempo que ha debido mantenerse al margen del equipo. Pese a ello, aseguró haber "sentido muy de cerca a los compañeros, a los médicos, fisios, cuerpo técnico y todo lo que engloba el club. Me he sentido muy arropado, y la verdad es que estoy muy agradecido a cada uno de ellos", expuso el futbolista madrileño.

Otra de las cuestiones que se abordó fue la confianza que Antonio Hidalgo había depositado en el futbolista semanas antes a su grave lesión: "El míster me dio la confianza, y es algo que me tengo que volver a ganar". Además, reconoció que "estos meses se han hecho duros porque no he podido aportar desde dentro, lo que te genera un poco de ansiedad y de nervios. Aun así, intenté apoyar y animar a mis compañeros en todo lo que pude".

El zaguero de la SD Huesca también habló abiertamente acerca del reto que se marca en la temporada venidera: "Principalmente, demostrar por lo que vine aquí. En mi primer año (temporada 2022-23) no salieron las cosas como queríamos y, el año pasado, pasó lo que pasó". Seguidamente, deslizó tener "muchas ganas de demostrar, dar un paso adelante y ayudar a mis compañeros".

La "clave" para el próximo curso

Pulido advirtió que "la clave en la temporada que viene será la defensa. Es algo que todavía debe ganar más importancia en esta división tan competitiva. El orden en defensa y la solidez son las bases primordiales para sacar el objetivo en la campaña que viene", dejó claro el central, que posee contrato con el club hasta el 30 de junio de 2025.

Antes de finalizar, fue preguntado acerca de sus preferencias en la zaga, tanto en los sistemas como en las posiciones: "Los jugadores nos hemos de adaptar a cualquier sistema, ya sea con una línea de cuatro o de cinco defensas, dependiendo de lo que quiera el míster". El joven futbolista apuntó que no tiene "ninguna prioridad. Si jugamos tres centrales, no me importa el lugar en el que juegue, y lo mismo si jugamos dos. Los futbolistas estamos para adaptarnos a las situaciones de los partidos y sumar", sentenció el zaguero azulgrana, cuya recuperación suma garantías y efectivos en la defensa de cara a la próxima Liga.