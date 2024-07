El aragonés Pablo Abián abre sus quintos Juegos Olímpicos contra un rival 18 años más joven que él

Pekin 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016, Tokio 2020… y París 2024. Pablo Abián vuelve a la acción en unos Juegos Olímpicos, en la que será su quinta experiencia olímpica. El jugador de bádminton de Calatayud entrará este martes, con su primer partido en la capital francesa, en un club muy selecto del que forman parte mitos como Arantxa Sánchez Vicario, Pau Gasol, Rudy Fernández… Y quiere hacerlo compitiendo, dando la cara y peleando con los mejores.

Abián se va a enfrentar a partir de las 8.30 con Viren Nettasinghe, jugador de Sri Lanka de 21 años. Tiene, por tanto, 18 menos que el aragonés. Piernas más frescas, quizá, pero también menos experiencia. Pablo Abián llega con el bagaje de cuatro aventuras olímpicas, pero también en un excelente momento de forma que quiere aprovechar.

El jugador aragonés está encuadrado en grupo G, junto con su rival de este martes y el malayo Lee Zii Jia, número 7 del mundo, que en el primer partido del grupo venció a Nettasinghe con relativa facilidad en dos sets (21-14 y 21-12). Solo se clasifica uno de los tres, por lo que Abián necesita ganar este martes al jugador de Sri Lanka para jugársela en el partido definitivo contra Lee Zii Jia.

Se trata, por tanto, de un grupo muy complicado, en el que se deberá ver la mejor versión de Pablo Abián para lograr el pase a la siguiente ronda. El deportista de Calatayud, no obstante, no renuncia a nada y sabe que podrá jugar sus bazas: “Estoy en un grupo complicado, pero espero llegar a octavos de final para luchar por el diploma y si se da bien, por las medallas. No quiero descartar nada ni conformarme con nada”, decía en una entrevista a HERALDO antes de partir hacia París.

Junto con su hermano y entrenador, Javier Abián, ha preparado el debut con total minuciosidad. Conoce a su rival, conoce sus puntos fuertes y está dispuesto a dar guerra y disfrutar de una cita olímpica que, vista su energía y su forma física, nadie se atreve a aventurar que sea la última.