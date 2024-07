Nadal no sabe si jugará hoy: "A veces más es menos"

Alegría compartida en el equipo español porque se consiguió una victoria de las que se quedan en la retina. Especial ese dobles Rafael Nadal-Carlos Alcaraz, superior en última estancia a la pareja argentina González-Molteni. Especial incluso para el balear, muy contento con su rendimiento en la pista donde lo es todo, la Philippe Chatrier.

"Ha sido un momento inolvidable, para mí sin duda, y creo que para Carlos también. Salir en este escenario, jugar juntos y representando a España es un combo difícil de superar. Y con la victoria es algo que nos permite soñar un poquito más", comentó en la zona mixta. Analizó el partido también, con sus errores, pero con buen resultado y muy buena predisposición para seguir mejorando por parte de los dos: "Creo que hemos funcionado bien como pareja. Tener a alguien como Carlos al lado da tranquilidad, confianza y energía; y los dos hemos mantenido la actitud adecuada. Ahora toca disfrutar del día y estar con los pies en el suelo".

Siguiente ronda de dobles

Porque enseguida toda pensar en la siguiente ronda en los dobles, pero sobre todo en el individual. Pues Nadal debuta este domingo en el torneo olímpico contra Marton Fucsovic, en el segundo turno de la central, pero quiere unas horas de reflexión por esa molestia en el muslo, por las posibilidades en pareja, por el equipo: "No sé si voy a jugar mañana (por este domingo). Voy a hablar con el equipo, vamos a tomar las decisiones que creamos más adecuadas como equipo para intentar tener las mejores opciones de llevar medallas a casa para el equipo español. Para intentar darnos las opciones de que eso suceda. A veces más no es más, a veces más es menos, pero con eso no estoy diciendo que no vaya a jugar. Es una reflexión que hago. Y mañana decidiremos o esta noche, pero ahora no estoy preparado para contestar", confesó tras el encuentro de dobles de este sábado.

También reseñó ese emotivo momento que protagonizó en la ceremonia de apertura de París 2024: "Fue muy muy especial. Solo puedo dar las gracias a París, a Francia, porque es algo que se me quedará para siempre".

Alcaraz sí seguirá firme en ambos cuadros, después de una plácida victoria contra Hady Habib (6-3 y 6-1) y culminando la jornada con ese dobles en el que está aprendiendo a manejarse: "Sabíamos que la pareja argentina era muy dura, están acostumbrados a jugar juntos. Las oportunidades que nos han dado las hemos aprovechado y hemos terminado jugando un gran tenis. No me imponía Rafa en sí, sino la situación. La Chatrier llena, jugar con Rafa, mis primeros Juegos. Era un momento complicado de lidiar con los nervios, pero no por presión. Tenía bastantes nervios al principio, luego los he ido gestionado más adecuadamente y he acabado disfrutando de jugar con Rafa el dobles en unos Juegos".

Disfruta el murciano su primera cita olímpica pendiente de su camino, en el que quiere seguir mejorando: "No estamos acostumbrados, el dobles es coger ritmo, soltura, posicionarme, saber cuándo tirar. Muy contento de seguir avanzando para seguir aprendiendo". Pero también está pendiente de los compañeros de delegación. Que estuvo siguiendo el desenlace de la competición de judo hasta que tuvo que entrar en su propio partido. "Antes de entrar en pista he visto que a Laura Martínez se le ha escapado al final. No lo he visto, pero lo he seguido. Enhorabuena para Fran (Garrigós), espero que lo disfrute y nosotros a nuestro ritmo para que haya otra medalla".