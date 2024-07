La mujer que pilota un camión en la Baja Aragón: "Estoy feliz de haber llegado hasta aquí"

Hace tiempo que Helena Tarruel Tibau perseguía un sueño y este año lo ha alcanzado de lleno. Es la primera mujer que pilota un camión en la Baja Aragón y lo hace con una tripulación 100% femenina, marcando un segundo hito en el exigente rally por los áridos montes y hondonadas de la provincia de Teruel. El reto parece mayúsculo, pero tanto ella como su copiloto, Jaqueline Ricci, y su controladora de mandos, Rebeca Aramburu, han venido para aprender y disfrutar.

"Estamos súper felices, es un honor muy grande para nosotras y vamos a intentar hacer kilómetros y acabar la carrera en la mejor posición posible", explica Tarruel, llegada desde Caldes de Montbui (Barcelona). Con la pasión por el motor en la sangre –es sobrina del mítico Rafa Tibau–, está acostumbrada a abrir camino, pues ya fue la primera mujer española en correr el Dakar Classic, en 2021. Tras su paso por Arabia Saudí, Tarruel ha competido, pero no en pruebas de regularidad. "En España y en camión, la Baja Aragón es mi primera carrera; es un reto personal", destaca.

Este fin de semana, Helena y su tripulación se ponen al frente de un camión Iveco Torpedo con más de mil caballos de potencia. "Es un vehículo muy, muy, muy bonito", enfatiza la piloto. "Me siento muy afortunada de poder conducirlo y dentro de él me encuentro muy bien, le he cogido el truco y creo que podremos hacer una buena carrera", subraya.

El equipo, a los mandos del camión con el que compite en la Baja Aragón. Javier Escriche

No será fácil. Tarruel explica que la Baja Aragón es especialmente complicada para los camiones, que apenas caben por los estrechos, sinuosos y polvorientos caminos rurales de Teruel. Pero nada parece detenerla. "Al volante de mi Iveco siento emoción y adrenalina; estoy muy feliz de haber llegado hasta aquí", confiesa. Tiene tras de sí un gran equipo, con tres camiones en total, un coche clásico y alrededor de 60 personas de apoyo, una dotación que pone de relieve la importancia de contar con potentes patrocinadores, pues sin ellos es muy difícil asumir el elevado coste que conlleva participar en la Baja Aragón.

Enamorada de Teruel

Pese a ser la primera vez que compite en el rally, es una admiradora incondicional de la provincia de Teruel, a la que conoce bien. Explica que, de su fascinación por este territorio es responsable, en gran parte, su copiloto, Jaqueline Ricci, que gestiona, junto a David Nadal, la Masía Pelarda, en La Puebla de Valverde, con terrenos a su alrededor en los que entrenan los mejores pilotos de España y Francia.

"Teruel me parece un lugar increíble, por su paisaje, su patrimonio, por lo bien que se come, por todo", dice Helena. La pionera en participación femenina en la Baja tiene un mensaje para las mujeres que quieren iniciarse en la categoría de camiones. "Que luchen por sus aspiraciones y proyectos; quizá en algunos momentos puedan verlo todo negro, pero, con esfuerzo, lo conseguirán".