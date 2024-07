¿Cuántas medallas conseguirá España en los Juegos Olímpicos de París?

Hay mucha expectación con la participación española en los Juegos Olímpicos de París, dado que la delegación parece entusiasmada y los resultado obtenidos para su clasificación en las distintas disciplinas son muy esperanzadores. Así, en las quinielas que siempre preceden a los Juegos los distintos medios internacionales están situando a España en una horquilla de entre 20 y 32 medallas, lo que sería todo un hito para el olimpismo patrio.

Hace unos días el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, se mostró convencido de que la delegación española en París logrará "más de 22 metales" y superará la barrera histórica marcada en la cita en casa de Barcelona 1992. En aquella ocasión se lograron 22 medallas, pero en las citas sucesivas la cosecha ha sido menguante: 20 en Londres, 17 en Río y otras tantas en Tokio 2020.

Pero no es Blanco el único que se muestra optimista, dado que medios internacionales también sitúan a España muy alto en el podio mundial y aseguran que los deportistas tienen una oportunidad única de batir su récord.

El diario francés 'L'Equipe' vaticina que España obtendrá hasta 32 preseas. El periódico asegura que cita a Ana Peleteiro, Jordan Díaz, Niko Shera o Maialen Chorraut, entre quienes más posibilidades tienen de subir al podio. Los franceses, incluso, se 'mojan' augurando 9oros, 5 platas y 18 bronces.

También la 'Biblia' del deporte en Estados Unidos, como es la revista 'Sports Illustrated' se muestra confiada en el éxito español y pronostica hasta 28 medallas: diez de ellas de oro. La delegación española sonríe ante estos augurios y recuerda que en muchas citas olímpicas anteriores se 'celebraron' muchos cuartos y quintos puestos que ahora podrían convertirse en metal. "Hay gente muy joven que en los anteriores Juegos quedaron cuartos y quintos y ahora son campeones del mundo. En deporte no podemos asegurar nada, pero si no somos optimistas antes de competir, es mejor no ir", señala Blanco.





La empresa Gracenote, un servicio que proporciona metadatos de música, vídeos y deportes, también ha publicado sus pronósticos que son un poco más conservadores con España: 18 medallas otorga su quiniela a los españoles, de las que cinco sería de plata y otras tantas de oro. En cualquier caso, se mejorarían los datos y registros de las dos últimas participaciones olímpicas.

Desde el COE, tradicionalmente cauto en las cábalas, asientan sus buenos pronósticos en las matemáticas: 34 medallas se obtuvieron en grandes campeonatos en el año preolímpico 2015; 41, en 2019 y 67, en 2023. ¿Por qué no va a tener reflejo este éxito del deporte español en los Juegos Olímpicos?

De momento, lo que es seguro es que en la cita parisina habrá una expedición de 382 deportistas españoles, una cifra solamente superada en Barcelona 92. Hay opciones muy claras de lograr un doblete en fútbol y en waterpolo, donde tanto los equipos masculinos como femeninos han copado las posiciones de podio en Mundiales y Europeos en los dos últimos años.

El otro deporte rey de los Juegos, la natación, contará con la gran baza de Hugo González, doble medallista mundial en 2024. Luego están los clásicos. Cómo dudar de Carlos Alcaraz o Rafa Nadal, pareja estelar de dobles en el tenis. O de Carolina Marín, de vuelta a unos Juegos de nuevo a su mejor nivel. O de Fátima Gálvez, oro en Tokio y flamante campeona de Europa esta temporada.