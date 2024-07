Carlos Alcaraz: 'Jugar con Rafa es un sueño, es una de las grandes leyendas de la historia'

El tenista español Carlos Alcaraz confesó que jugar el dobles con Rafa Nadal en el torneo olímpico de los Juegos de Paris 2024 es un 'sueño' porque es una de las 'grandes leyendas' de la historia, y se declaró 'con muchas ganas' de debutar en un escenario tan especial como Roland Garros.

'Jugar con Rafa en mis primeros Juegos es un sueño. Sé que es un camino difícil, pero es ilusionante y una experiencia única. Vamos a intentar adaptarnos lo mejor posible y que esa ilusión vaya pasando día tras día para jugar muchos partidos. Es un recuerdo que se puede quedar grabado', dijo en rueda de prensa en la zona internacional de la Villa Olímpica de Paris 2024.

Junto al presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, los capitanes de los equipos masculino y femenino, David Ferrer y Anabel Medina, y los jugadores Pablo Carreño, Cristina Bucsa, Rafa Nadal y Sara Sorribes, Alcaraz dijo que proyecta ya verse en pista con el balear.

'¿Qué nombre vamos a ponerle? No sé, vamos a dar todo lo mejor de nosotros. El nombre dependerá de cómo vayan yendo los días. Tengo menos experiencia en el dobles, me gusta, pero los individuales no he tenido mucho la oportunidad de jugarlo. Volver a Roland Garros lo hace más fácil para coger confianza, pero se vive de manera diferente', comparó.

De igual forma que Nadal, el reciente doble ganador de Roland Garros y Wimbledon señaló que no siente que juega individualmente sino por todo un país. 'Tengo muchas ganas de competir y de vivir esa experiencia de jugar el primer partido, ver a mis compañeros animando y otras disciplinas', expresó.

De Rafa Nadal, aseguró que puede 'aprender todo' porque 'es una de las leyendas' del tenis mundial. 'Es uno de los más grandes de la historia. Esa manera de luchar, de nunca dejarse ir ni dar un punto por perdido. Hay momentos difíciles y él tiene la capacidad de encontrar la solución y dar vuelta a los problemas. Eso lo intento transmitir a mi vida personal. Hay que dar siempre tu mejor versión. Y fuera de pista tiene esa humildad con todo lo que ha conseguido', subrayó.