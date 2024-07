Los deportistas que fundieron las medallas de plata y bronce en los Juegos Olímpicos

En los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 se produjo uno de los episodios más memorables de la historia olímpica. En la prueba de salto con pértiga, el vencedor fue el estadounidense Earle Meadows, que saltó 4.35 metros, firmando récord olímpico. En la segunda y tercera plaza quedaron Oe y Nishida, empatados con 4.25 m. Para resolver quién debía ser la plata, los jueces les ofrecieron seguir compitiendo, pero ellos, que eran muy amigos, rechazaron seguir enfrentándose. Finalmente le otorgaron a Nishida la plata por ser el de más edad, aunque también necesitó un intento menos para alcanzar el 4.25. Esta regla, en todo caso, aún no estaba implantada.

Sin embargo, cuando ambos regresaron a Japón, lo primero que hicieron fue acudir a un joyero. Cada uno partió a la mitad su medalla y las fundieron, de modo que ambos tenían una medalla mitad plata, mitad bronce. Se las llamó ‘medallas de la amistad’.

Shuhei Nishida nació el 21 de mayo de 1910 en Nachikatsuura, Japón. Estudiante de Ingeniería, debutó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1932 en salto con pértiga, donde logró la plata. Después, empezó a trabajar en la empresa de tecnología Hitachi, y volvió a acudir a los Juegos, esta vez a los de Berlín en 1936. Por su parte, Sueo Oe nació el 2 de agosto de 1914, también en Nachikatsuura. Estudiante en la Universidad de Keio, acudió junto a su paisano Nishida a Berlín para disputar la prueba de salto con pértiga. Nishida y Oe (Maizuru, 2 de agosto de 1914) se habían hecho amigos en 1932, tras volver Nishida con la plata de Los Ángeles, en los entrenamientos en Tokio. Nishida había prometido a Oe ayudarle mientras éste estudiaba en la Universidad de Keio.

Ya en la prueba en los Juegos de Berlín, hubo cinco competidores que rebasaron la marca de 4.15. El listón se situó en los 4.35 metros. El estadounidense Bill Graber fue el primer eliminado mientras que su compatriota Earle Meadows los superó asegurándose el oro. Quedaba dos metales por adjudicar

Así, llegó el momento en que el estadounidense Bill Sefton, Sueo Oe y Shuhei Nishida debían competir por la plata y el bronce. Sefton no pasó, mientras los competidores japoneses sí hicieron. Tanto Oe como Nishida se empeñaron en no desempatar. Los oficiales de la prueba no se creyeron del todo el noble gesto e instaron al comité japonés que decidiera quién se llevaba la plata y quién el bronce. Y así le dieron la plata a Nishida y el bronce a Oe, dos medallas que acabarían fundidas al regreso a Japón.

Al año siguiente, Oe batió el récord de Japón, que estuvo vigente 21 años. En 1939, se enroló en el Ejército Imperial con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Sueo Oe murió en la batalla de la Wake, el 24 de diciembre de 1941. Tenía 27 años.

Nishida, por su parte, siguió compitiendo, llegando a ganar a los 41 años (en 1951) un bronce en los Juegos Asiáticos. Fue árbitro internacional, vicepresidente de la Federación Japonesa de Atletismo y miembro del Comité Olímpico nipón. El 13 de abril de 1997, con 86 años, Shuhei Nishida falleció en Tokio, víctima de un ataque al corazón.