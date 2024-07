Lasaosa: "La SD Huesca está un poco revuelta"

La SD Huesca y el Ayuntamiento de la ciudad se dan la mano para emprender con un convenio basado en la promoción de ambos entes de cara al exterior. El matiz más relevante es el de la aportación económica por valor de 70.000 euros que el Consistorio efectuará en favor de la entidad deportiva. Un "primer tratado de muchos" que, según Agustín Lasaosa, "se irá manteniendo a lo largo del tiempo".

En referencia al acuerdo, el presidente del club aseguró estar "súper encantado de poder estrechar lazos con el Ayuntamiento. Este trato tan cercano hace que uno se sienta cómodo con las instituciones actuales, también con la Diputación Provincial, y eso no ha pasado siempre", expuso el mandatario oscense. La alcaldesa de la ciudad, Lorena Orduna, apuntó: "Aunque la aportación de este año es similar a la cantidad que el Ayuntamiento proporciona a la SD Huesca, sí que es verdad que, en los presupuestos de este año, hemos convenido subir la aportación por lo que significa el club para la cuidad", manifestó la máxima regidora de la localidad en el acto celebrado en El Alcoraz.

Seguidamente, la edil hizo hincapié en que "la unión con la entidad es recíproca, es decir, el Ayuntamiento aporta una cantidad económica, pero el club también va a apoyar a la ciudad mediante eventos de alto nivel, además de los partidos que se disputan cada quince días y que llenan nuestras calles". Será en la oferta turística donde el convenio firmado también surtirá efecto: "Entendemos que, tanto el campo de fútbol como el futuro museo del club, deben formar parte de los atractivos, no solo para los aficionados que vienen a ver el fútbol, sino también para los turistas que visiten la ciudad, pues el club de fútbol también posee alicientes importantes".

Tras la firma del acuerdo y preguntado por su regreso al club, Agustín Lasaosa deslizó que está "feliz y contento. Miles de oscenses querían que volviera, y así lo he hecho". Eso sí, reconoció que ahora vive "peor", pero que siente como responsabilidad familiar buscar el bien de la entidad: "Por mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos y mis tatarabuelos, si es que venían a ver al Huesca". En vistas a la reconstrucción de la Sociedad Deportiva, aclaró que "somos un grupo de amigos que queremos ayudar a que este club vuelva a la normalidad".

Tampoco pasó por alto la evolución que ha experimentado la entidad azulgrana en su era reciente: "Aquí -refiriéndose al conjunto de El Alcoraz- hay muchísimo esfuerzo: el museo, todas las instalaciones, la Base Aragonesa de Fútbol... Esto existe porque ha habido detrás un trabajo de muchísima gente entre la que me encuentro yo, y es un orgullo", aseveró.

El futuro de la entidad continúa en standby

Tras su vuelta a la presidencia, Lasaosa consideró que se ha encontrado "un club que está un poco revuelto. Pensaba que estaba mal, pero no está tan mal". No muy al margen se mantiene -todavía en el aire- la ampliación de capital o venta del paquete mayoritario de las acciones, ostentado por la Fundación Alcoraz: "Hay personas mucho más diligentes que yo que son las que están trabajado estos temas. Creo que estamos cada día más cerca de solucionarlo y, en breve, habrá noticias. Todavía no es el momento".

Antes de finalizar el acto, el rector del club quiso dejar claro que la SD Huesca está entre los mejores equipos de España, y que la Segunda División es la sexta Liga europea en orden de importancia: "Da miedo ver los equipos de las ciudades. Salvo Éibar y Miranda de Ebro, nos enfrentaremos a ciudades con 15 o 20 mil socios". Para explicarlo, dibujó este símil: "Es como si el Huesca va con un velero y debemos luchar contra el Titanic, así que intentaremos que se hundan más Titanics", sentenció Lasaosa en vistas a una temporada que, en el caso de la SD Huesca, arrancará en Elche el domingo 18 de agosto (19.30, LaLiga Hypermotion TV).