¿Quién es Esther Briz, la remera aragonesa que participa en los Juegos Olímpicos 2024?

"Una mañica por Banyoles" se autodefine Esther Briz en su perfil de Instagram. Efectivamente, la remera (Zaragoza, 2000) se formó en el CN Helios antes de embarcarse rumbo a Stanford y, de ahí, a los Juegos Olímpicos de París.

Cuenta que fue "una niña notablemente activa y con mucha energía", a la que no tardaron en apuntar a clases de natación. Fue a los 10 años cuando -en una suerte de epifanía- encontró su deporte: remando se sentía en paz. "El remo me ha dado tanto que no podría imaginar cómo sería mi vida sin él", asegura Briz, cuyo palmarés con apenas 24 años es extraordinario.

En 2017 hizo historia para el remo español en Trakai (Lituania), al conquistar el primer título mundial júnior femenino en skiff. Diez meses después, en mayo de 2018, volvió a ganar una competición de máximo nivel internacional: se encumbró en Gravelines (Francia) con la medalla de oro, en categoría juvenil, en su primera cita continental.

"Estoy muy contenta, feliz porque podido saborear este oro. Durante la ceremonia de entrega de medallas me acordaba de cómo fue la del Mundial, en la que casi no podía mantenerme de pie de lo exhausta que estaba. Y aquí sí que he podido disfrutar al máximo este momento", decía a HERALDO la deportista, antes de coger el avión de regreso a casa.

La aragonesa, superadas ya las categorías inferiores, volvería a brillar con la selección absoluta conquistando el bronce en el Campeonato de Europa de 2023 en dos sin timonel. Además, hace unos meses fue premiada como la mejor deportista nacional por la Federación Española de Remo.

"Los resultados importan, pero no estoy hablando de eso aquí. Gracias al remo he desarrollado autodisciplina, un impulso implacable, una ética de trabajo increíble y la capacidad de perseverar tanto como humanamente pueda en cada aspecto de mi vida junto con habilidades de gestión del tiempo. Además, me ha presentado a cientos de personas a las que estoy muy agradecida de llamar amigos hoy en día y que han dado forma a lo que soy hoy", dice Briz en la tarjeta de presentación de sus redes sociales.

En paralelo a su preparación para la cita olímpica, la remera ha afrontado otro reto: hace pocos meses se graduó en la Universidad de Stanford con un título en Ingeniería y Ciencia de Gestión. Ahora busca universidades donde estudiar un máster a partir de septiembre.

La zaragozana fue de las primeras en conseguir su plaza para París, en septiembre de 2023. Lo hizo junto con la compañera con la que competirá en la capital francesa, Aina Cid, al lograr la segunda posición en la final B de remo W-2 del Mundial de Belgrado, después de no poder acceder a la final A en la que todos lograban el billete.