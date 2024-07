Esther Briz: "A los Juegos no vamos a participar, queremos competir y estar en lo más alto"

Dos sin timonel es la especialidad con la que Esther Briz, junto a su compañera Aina Cid Centelles aspira a hacer un buen papel –por qué no conseguir una medalla– en los Juegos de París. La zaragozana, de 24 años, es un rostro más que conocido en el CN Helios y completó su formación en la Universidad de Stanford.

Emoción, ilusión, nervios... ¿Cómo está preparando su debut en unos Juegos Olímpicos?

Es una oportunidad única y estoy súper ilusionada. Tengo muchas ganas de empezar ya a competir –lo haremos el domingo 28– y demostrar de lo que somos capaces. Estoy ansiosa por llegar a la villa, pero tampoco es cuestión de dejarse llevar por todas las cosas que ahí suceden y que te pueden distraer mucho la atención.

Además usted va a participar en el desfile inaugural por las calles de la capital francesa.

Sí, sí. Yo, por suerte, tengo un día y medio entre la inauguración y la competición, así que allí estaré. Me hace muchísima ilusión.

Ya tendrá el traje y todo preparado...

Y menos mal, porque –de hecho– me ha llegado un poco tarde. Tenía que haber estado hace dos o tres semanas y apenas lo acabo de recibir Pero ya me lo he probado y está perfecto. Ya tengo todo listo.

"Tenemos la oportunidad de pelear, de soñar, de creérnoslo y de darle la vuelta a lo que está escrito hasta ahora. Las medallas no se dan antes de meterte en el agua"



Las competiciones de remo no son en el mismo París, ¿cierto?

No, pero tampoco cae muy lejos. El remo se lo han llevado al estadio náutico Vaires-sur-Marne, que está al lado de la ciudad de Torcy, como a una hora de París. Está entre EuroDisney y lo que sería el centro de París.

Oiga, y ahora que hablamos en ‘petit comité’, ¿tiene opciones reales de medalla o simplemente el participar ya es un mérito?

A ver, obviamente, participar es un gran logro, pero yo no voy a participar, voy a competir. Mi intención es tener un buen resultado y no conformarme con «Esther, olímpica», sino que sea con «Esther, X, la posición que sea». Creemos que podemos estar arriba.

Es la primera deportista aragonesa de remo que participará en unos Juegos. ¿Cuáles son los rivales más temibles?

En el dos sin timonel femenino –mi categoría–, está Holanda que el año pasado ganó el Mundial y es indiscutiblemente gran candidata al oro. Australia también es muy potente. Y después, vaya, entre el resto hay un ‘meollo’ bastante gordo. Nosotras, a priori, con resultados de regatas anteriores no seríamos favoritas, pero esas marcas que son más falsas que cualquier otra cosa... A los Juegos vamos a competir:las medallas no se dan antes de empezar ni las finales se alcanzan antes de meterte al agua. Tenemos la oportunidad de pelear, de soñar, de creérnoslo y de darle la vuelta a lo que está escrito hasta ahora.

Las deportistas, tras clasificarse en campeonato mundial de Belgrado Heraldo

Ustedes están ya clasificadas desde septiembre tras el Campeonato del Mundo disputado en Serbia. Han tenido mucho tiempo para mentalizarse y prepararse. ¿Cómo ha sido esta larga espera?

Nuestro día a día no cambia mucho. Nos clasificamos en el Mundial de septiembre y así hemos evitado tener que ir al preolímpico, lo que sí hubiera cambiado la planificación. En estos meses hemos seguido el programa de entrenamiento normal, pero en las últimas tres semanas sí hemos entrado en un periodo que se llama ‘de transformación’, donde bajamos el volumen y subimos la intensidad. Es cuando realmente preparamos el pico de forma.

¿Y cómo es ese día a día de Esther Briz?¿Cómo y cuánto entrena?¿Cuál es su dieta?¿Qué otros parámetros debe controlar?

Todo, todo, incluso el descanso y la hidratación tienen que estar bajo control. Un día normal me levanto a las 6.30 o las 7.00, y solemos empezar a entrenar a las 8.00, con todo el calor que tenemos ahora, se agradece. Hacemos un poquito de activación y después solemos estar unas dos horas en el agua. Después, hablar del entrenamiento, limpiar –que es una parte esencial–, casi ya te suele dar las 13.00, que es la hora a la que comemos. Al mediodía suelo descansar un rato y por la tarde, en torno a las 16.00, volvemos al entrenamiento. A veces lo estiramos hasta las 19.00, pero depende del día. La hora de la cena suele ser las 20.00 y, después, descansar o hacer lo que tengas que hacer.

"El Ebro es un río difícil en el que varía muchísimo el caudal. No ofrece las condiciones ideales para remar, pero entrenando allí gané el Mundial juvenil en 2017"



Ahora está viviendo en Banyoles, donde cuenta con mejores instalaciones para entrenar. ¿Echa de menos Zaragoza y las aguas del Ebro?

Claro. Nací en Zaragoza y he vivido allí 18 años, hasta que empecé la universidad y tuve que irme a California. Pasé cuatro años en Estados Unidos y después volví a España, pero –claro– Zaragoza empecé a pisarla bastante poco porque enseguida me fui concentrada con el equipo nacional. Estuve unos meses en Sevilla y –más o menos– desde marzo del año pasado estoy en Banyoles (Gerona) porque mi compañera y mi entrenador viven aquí. Me dio pena, pero tocaba mudarse.

¿Le da la impresión de que en Zaragoza, y a pesar de la Expo de 2008, seguimos viviendo un poco de espaldas al río?

Los Juegos Olímpicos son también un gran escaparate para que las ciudades vuelvan a prestar atención a los ríos, tal y como ha hecho la alcaldesa Anne Hidalgo en París. es verdad que las condiciones del Ebro son difíciles: es un río en el que varía muchísimo el caudal y no ofrece las condiciones ideales para remar, pero yo en mis entrenamientos logré sacarle mucho partido. Antes de ganar el Mundial juvenil en 2017, durante muchos años, estuve allí entrenando.

¿Es usted supersticiosa?¿Lleva a los Juegos algún amuleto aragonés?

No soy nada supersticiosa, realmente confío en el trabajo bien hecho, la dedicación y la disciplina, que es lo que te da la confianza para que no tengas que depender de la suerte. Sin embargo...

¿Ahá?

Un amigo veterano de mi club, Pepe Tabuenca, me regaló unas cintas con la medida de la Virgen del Pilar y las llevamos, yo y mi compañera en el bote. Oye, por si acaso, ahí están, no molestan, nunca se sabe...

¿Le hubiera gustado una aventura olímpica en un destino más exótico que la vecina París?

Bueno, yo creo que para la primera participación está guay que sea cerca porque así vienen familiares y amigos a apoyarte. Podría haber sido Sidney o Tokio, pero París tampoco está nada mal. Pensando en un horizonte más amplio, ya en 2028, los Juegos sí son más lejos, pero curiosamente en otro lugar que conozco bien: Los Ángeles, California. Obviamente, no nos vamos a quejar, tendremos que aprovecharlo como una ventaja.

¿Qué otras disciplinas le gusta seguir de cerca en unos Juegos? Se supone que el atletismo es el deporte rey...

Sí, la verdad es que sigo el deporte femenino bastante en general. Intento enterarme y estar al tanto de lo que hacen mis compañeras, y sé que la España de fútbol, con Salma Paralluelo, tiene muy buena pinta. También me interesan disciplinas diferentes como el triathlón o el ciclismo, en definitiva, intento seguir a todos los españoles que están compitiendo bien y están dando la cara internacionalmente.