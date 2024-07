El noveno aragonés corre con Bélgica

Hay que precisar eso de que Aragón no contará con ningún atleta en los Juegos de París próximos a arrancar. Atleta, entendido como practicante de atletismo, pues también es de uso común considerar atleta a todo deportista censado en los Juegos Olímpicos. Ciertamente, ocho aragoneses defenderán a España en París 2024: Esther Briz (remo), Begoña García (hockey hierba), Salma Paralluelo (fútbol femenino), Luis Domínguez (natación), Inés Bergua y Alba Bautista (gimnasia rítmica), Pablo Abián (bádminton) y Jaime Pradilla (baloncesto). Ya ven, ninguno competirá en el deporte rey, el atletismo. Pero hay un noveno aragonés en la nómina olímpica, Christian Iguacel Kuipers, que también participará, aunque en este caso con el equipo de Bélgica. Y este sí es atleta en el más puro sentido del término, pues practica atletismo. Además, lo hace a lo grande como integrante del potentísimo relevo 4x400 metros belga, actual campeón de Europa al aire libre y del mundo en pista cubierta.

Iguacel recibió este jueves la llamada de Heraldo en plena concentración de la selección belga. “Estamos en Burdeos, preparando los Juegos. Estaremos aquí hasta tres días antes de la competición, que iremos a la Villa Olímpica. Eso será el 5 de agosto. Somos seis o siete personas en el 4x400, y 30 atletas en el total del equipo”, explicó el aragonés y belga.

Su itinerario ha sido desde luego singular. “Nací en Barbastro, pero a los tres años me marché a Bélgica, a Amberes, con mi madre, que es belga. Es en Bélgica donde me he formado. En Amberes llevaba la vida normal de un chaval: estudiaba, salía con los amigos, jugaba al fútbol. Era y soy feliz allí, igual que cuando iba de vacaciones a Javierre de Bielsa, que es donde vive la familia de mi padre”, continuó con su narración

Su trayectoria deportiva doy un viraje radical cuando con 15 años intentó mejorar su condición física cuando jugaba al fútbol. Entonces, el entrenador del espigado futbolista que media casi dos metros (1.97) descubrió las enormes condiciones de un atleta excepcional. “Comencé con el atletismo para mejorar el físico, vimos mis cualidades atléticas y al final me he quedado con el atletismo”, sonrió el atleta que se disfrazaba de futbolista.

Desprendido del disfraz del futbolista, Iguacel corre como si no hubiera un mañana. Tanto, que hasta le plantó cara y le ganó al terrícola más veloz del momento, el estadounidense Noah Lyles. “Corrí recientemente con Noah Lyles. Hice el parcial contra él en el tercer relevo, en el mundial de Glasgow. Y fuimos campeones nosotros (Bélgica). Noah Lyles es el hombre más rápido de los últimos años. No sé si de siempre, porque también hay que considerar a Usain Bolt, pero es el más rápido de ahora”, puntualizó.

El 4x400 de París aglutina todo el interes. Solo hay que ver las selecciones que se han quedado fuera en los clasificatorios. Por ejemplo, Jamaica no solo no participará, sino que incluso no ha logrado clasificarse para los Juegos. Y eso que no concursa el equipo ruso… “Va a estar muy reñido del segundo al sexto. Si no pasar nada raro, si no les ocurre ningún accidente, Estados Unidos ganará. Después está todo muy abierto entre Botsana (antes Botswana), Sudáfrica, también tenemos que estar nosotros…”, argumentó. ¿Y Jamaica? “Jamaica no ha entrado. En el torneo de clasificación de mayo, donde se jugaban la participación, no se clasificaron, y tampoco lograron la clasificación por tiempos. Ya le he dicho que todo estará muy peleado, que las medallas se decidirán en márgenes muy estrechos”, concretó.

La de Iguacel será la prueba estrella para Bélgica, aunque esperan lograr más preseas olímpicas. “Somos los campeones de Europa al aire libre en estos momentos, pero son los Juegos Olímpicos y todos los equipos van a estar al máximo nivel. Vamos a ir con todo en las series y a ver si lo conseguimos. Podemos sacar alguna medalla en las combinadas de mujeres. Tenemos buenos equipos de relevos. En el 800 también tenemos opciones, pero este año ha subido mucho el nivel en esta prueba. Nuestro objetivo estará en ocho medallas, que para un país como Bélgica está muy bien”, verbalizó.

Recientemente, Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE), se atrevió a afirmar que España puede superar el número de medallas (22) logradas en Barcelona. “En cuanto a mi prueba, España también tiene un relevo potente en el 4x400, pero no lo veo para optar a medalla. Yo creo que su objetivo es meterse en la final. España también tiene un buen 200. Ana Peletiro también la veo con opciones, quizá más que Fátima Daime. Además, España tiene buenos fondistas, y qué decir en deportes de equipo como fútbol, baloncesto y balonmano. Me olvidaba del waterpolo. Y también pueden caer más. Desde luego, le deseo lo mejor a España también”, concluyó.