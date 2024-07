Vilarrasa: "La salvación pasará de nuevo por mantener la exigencia defensiva"

La SD Huesca continúa la preparación de cara a la temporada venidera con un grupo de 25 futbolistas: 17 jugadores del primer equipo y otros ocho canteranos. Tras finalizar la primera sesión de la semana, Ignasi Vilarrasa se pronunció acerca de la inauguración de la pretemporada en Tarazona (victoria por 0-2), "un tipo de encuentro que siempre es bueno para coger ritmo, buenas sensaciones, confianza con balón y aumentar el tono físico".

Personalmente, se encontró "bien. Jugamos bastantes jugadores que ya estábamos el año pasado, y teníamos los conceptos que el míster nos pedía. Me sentí muy cómodo, sabiendo que todavía nos falta coger ese ritmo de competición y, poco a poco, las sensaciones con balón también irán llegando". Seguidamente, compartió las impresiones que le ofreció el equipo: "En la primera mitad nos costó un poco más, pero era normal porque las temperaturas eran muy altas. Con el paso de los minutos empezamos a plasmar lo que estamos trabajando, tanto a nivel defensivo como ofensivo", manifestó el azulgrana.

En resumen, Vilarrasa quiso dejar claro que "para ser el primer partido de pretemporada, tanto el resultado como las sensaciones fueron positivas". Los ajustes y correcciones por parte de Antonio Hidalgo era algo con lo que había que contar en ese primer test: "Como en las dos mitades jugamos dos onces distintos, en cada parte buscamos cosas diferentes. En la primera mitad incidimos con tres centrales y, en la segunda, yo me ocupaba de un carril más alto, aprovechando la velocidad de Patrick y las internadas de Vallejo por dentro, y cada mitad fue distinta por el perfil de los jugadores".

Asimismo, objetó que "en esa primera parte, Joaquín estuvo mucho más abierto, y Fita -lateral izquierdo- actuó como tercer central. Después probamos un juego más interior porque entonces teníamos a Sergi, que podía fijar a sus centrales en la punta de ataque". Es por ello que "el míster leyó bien las dos mitades en función del perfil de jugadores que tenemos, y eso es bueno porque, de cara a la competición, podremos adaptar nuestro estilo de juego", deslizó el catalán.

Al hilo, también fue preguntado por el esquema táctico en el que se encuentra más cómodo, aunque el curso pasado ya demostró que suele ser con una defensa de cinco hombres -tres centrales y dos carriles-: "Tanto en el lateral como en el carril izquierdo me siento muy bien. Es verdad que, jugando como carrilero, siempre estás un poco más protegido porque tienes a los tres centrales detrás, y es una manera de tener más libertad para subir e incluso para entrar a rematar cuando hay jugadas desde la banda contraria".

Puntos fuertes que contrastan, a su parecer, con "la madurez defensiva que le faltó el primer año". Pese a ello, reconoció que "cuando tienes confianza y tienes a tu alrededor jugadores que te ayudan, las cosas salen más fácil". En otro orden, recordó que "lo bueno que tenemos es que la base defensiva está ahí. Cambiando a dos jugadores, la defensa es la misma que la del año pasado, y lo que debemos hacer es mantener los números defensivos porque nuestra salvación en Segunda parte de esa exigencia". A continuación, desveló que "esos conceptos ya lo tenemos, aunque estamos reforzando ese trabajo sin balón, siempre teniendo la cabeza en su sitio. Como digo, no podemos bajar ni un punto en defensa porque, para nosotros, la salvación volverá a pasar por ahí".

Bendita continuidad

Antes de comenzar la presente temporada, el lateral fue tentando por clubes como Las Palmas, pero en ningún momento llegó a aprobar su salida de la SD Huesca. Así lo explicó el catalán, que llamó la atención de varios equipos después de anotar cuatro goles y repartir otras tantas asistencias: "Sabemos cómo es esto del fútbol. El club estaba pasando por una situación delicada, y yo estoy muy feliz aquí en Huesca, además de que estoy en el club que me dio la oportunidad de jugar en el fútbol profesional. Sí que es verdad que, al principio del mercado, cada jugador tiene su mundo porque, en función de la temporada que has hecho, puedes tener ofertas o no, pero son cosas que dejo para mi agente y para el club, y la realidad es que estoy muy contento aquí". En resumen, apostilló que "el mercado es muy largo", pero está centrado en "seguir en el Huesca".

En última instancia, el zaguero habló acerca de la acogida de los nuevos fichajes -Dani Jiménez, Toni Abad y Diego González, hasta el momento-: "Siempre han sido uno más desde el primer día". Además, advirtió que no tiene que adoptar ningún rol: "Me sale solo eso de ser una persona que ayude, que intente que los nuevos se integren lo más rápido posible, tanto a nivel futbolístico como a nivel humano. Al final, si en el vestuario el grupo va bien, en el campo nos entenderemos mucho mejor, y en todo lo que pueda ayudar, ahí estaré", zanjó el lateral derecho azulgrana, una de las piezas más recurrentes en el esquema del pasado curso, y que seguro mantendrá el protagonismo principal en la próxima campaña.