Las idas y venidas en la SD Huesca modificarán la mitad del once habitual

El relevo futbolístico que trae consigo el mercado de verano se trata de un fenómeno habitual en los equipos de Segunda División, más todavía si no gozan de cierto músculo económico para retener jugadores importantes. Es lo que le ocurre a la SD Huesca en la actual ventana de fichajes, aunque de manera significativa a causa de las marchas de varios futbolistas con galones en el anterior equipo. Álvaro y Nieto terminaron contrato y no renovaron; Kento lo rescindió y Javi Martínez y Elady finalizaron sus cesiones. Cinco piezas clave con las que Antonio Hidalgo ya no podrá contar el próximo curso, que comienza en menos de un mes. Y a la espera de una posible salida de Miguel Loureiro al Sporting de Gijón.

También se marcharon del equipo otros jugadores que complementaban sus posiciones como Martos, Gutiérrez, Enzo y Tresaco -que concluyeron contrato-, además de Obeng, Bolívar y Balboa, que regresaron a sus clubes tras cesión. Es por ello que la entidad oscense ha tenido que encarar el presente mercado con un total de doce bajas. Este éxodo masivo provoca que el técnico azulgrana se vea obligado a mutar, prácticamente, la mitad del once habitual del pasado curso.

En la construcción y diseño del nuevo esquema titular habrá que tener en cuenta, de igual modo, otras importantes llegadas. En primer plano, las de los cedidos Soko y Rico. El camerunés regresa a Huesca tras completar una buena campaña en el Ibiza y rozar el ascenso a Segunda. Nueve goles y cuatro asistencias es el interesante aval que presenta el extremo para que, en la próxima temporada, entre a formar parte de los planes de Antonio Hidalgo. La escasez de hombres de ataque también lo apremia.

El medio oscense, sin embargo, no pudo disfrutar de numerosas oportunidades en el Ceuta de Primera RFEF, donde permaneció en calidad de cedido desde enero. Desde entonces, únicamente ha tenido minutos en seis encuentros. Tras su vuelta a Huesca, el club no descarta una salida del oscense antes de que eche a rodar la próxima Liga.

Los nuevos fichajes, a por un papel principal

Tres hombres que no llegan a Huesca para cumplir con una aportación residual. Ya en la portería, primer debate. La juventud de Juan Pérez o la experiencia de Dani Jiménez, que regresa a Huesca nueve años después. Unos metros más adelante, la llegada de Toni Abad para cubrir el lateral derecho, posición que ocuparon Juanjo Nieto y Miguel Loureiro. La salida del gallego otorgaría definitivamente un papel protagonista a Toni Abad.

La llegada de Diego González -tercera y última, por el momento- amplía el abanico de centrales para la elección del técnico. Un futbolista "muy versátil" según Ángel Martín González, y que incluso podría desempeñarse en el lateral izquierdo o como pivote. Con la vuelta de Soko y la llegada del meta y de los zagueros se completa un cuarteto de futbolistas que llega al equipo con el objetivo claro de ganarse la titularidad, tarde o pronto.

Contando todas las salidas y llegas mencionadas, el once habitual del pasado curso podría verse modificado en hasta cinco o seis posiciones. En la portería ya habrá un primer cambio al 100% (Juan o Dani en lugar de Álvaro); en el lateral derecho, Toni Abad en lugar de Nieto o, a lo sumo, deberá disputarse la posición con Loureiro; en el centro de la defensa, lateral izquierdo e incluso pivote, la competencia de Diego González; y en el extremo derecho, un Soko que lo tendrá muy complicado para arrebatarle el puesto a Gerard Valentín, por lo que el camerunés podría actuar como ariete.

Aunque el club se encuentra en pesquisas por un delantero nato, se trata de una posición en la seguro dará que hablar el cantero Ayman Arguigue, que todo a punta que se mantendrá junto al primer equipo durante la competición. Este relevo -impulsado por las doce salidas nombradas- también propiciará la aparición de otros nombres como el de Rubén Pulido y Jérémy Blasco en el centro de la defensa, Javi Mier y Kortajarena en el medio, o Joaquín y Hugo Vallejo en el extremo izquierdo. Tres parejas que disputan un mano a mano por la posición. La pretemporada está para ello.