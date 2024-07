La aragonesa Carrodilla Cabestre se apunta la Vuelta a Cerler tras una nueva exhibición

La undécima edición del Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets (GTTAP) ya ha bajado el telón. Quedará para el recuerdo todo el esfuerzo, la emoción y las historias de los 3.408 corredores que han protagonizado a golpe de zancada un nuevo capítulo de este increíble relato de deporte y montaña. También las de los miles de acompañantes (familiares, amigos, voluntarios y curiosos) que han llenado el Valle de Benasque y convertido las cinco citas en una gran fiesta.

El gran evento de las carreras de montaña, que ha tenido lugar desde el jueves y hasta el domingo, concluyó con la Vuelta a Cerler, que se llevaron Marcos Villamuera y la atleta de Estadilla Carrodilla Cabestre. Actualmente, son dos de los mejores jóvenes del panorama nacional, y ya han dejado su estampa sobre el nuevo trazado de la Vuelta a Cerler, cuyos 803 participantes salieron a las 08:00 del domingo con sus 27.6 kilómetros y 1.340 metros de desnivel positivo.

El cántabro Marcos Villamuera, cruzando la línea de meta en primera posición. Gran Trail Aneto-Posets

A pesar de contar con un amplio margen con sus perseguidores, el cántabro Marcos Villamuera -que venció en la modalidad el año pasado- no se dio respiro y dejó una marca que será muy difícil de batir en el futuro: 2 horas, 13 minutos y 2 segundos. Nueve minutos después llegó el segundo clasificado, su compañero de equipo Javier Vives (2:22:24), y completó el podio Joseba Díaz (2:24:49), mientras que Eduardo Hernández (2:26:12) fue cuarto y Esteban Herrero (2:26:48), quinto.

Entre las chicas, la competición no se resolvió hasta el final. Y es que la oscense Carrodilla Cabestre tuvo que aguantar hasta la misma línea de meta los envites de la zaragozana Lorena Plano para acabar marcando un tiempo de 2 horas, 43 minutos y 30 segundos. “Estoy muy contenta de haberme estrenado con un doblete en el GTTAP (también ganó el Kilómetro Vertical). Es una pasada el ambiente que se vive aquí”, compartió la corredora internacional de 20 años, campeona del mundo en categorías juveniles. Tras Lorena Plano (2:43:43), la tercera en meta fue Claudia Corral (2:51:17), la cuarta Leire Jaén (2:54:27) y, en quinta posición, Silvia Sarrión (3:03:29).

Llega embarazada y termina segunda

A las 09:00 horas partió la Vuelta al Molino de Cerler, de 9.6 kilómetros y 435 metros positivos. La pruebas más corta y explosiva del GTTAP nos dejó una gran historia en la carrera femenina. Sònia Amor y Sara Sanante cruzaron juntas la línea de llegada en 55 minutos y 42 segundos, después de alternarse el liderato durante todo el recorrido. Pero la sorpresa llegó después, cuando la segunda confirmó que estaba embarazada.

“El año pasado pude ganar la Vuelta al Pico Cerler y quería volver, así que me apunté a la Vuelta al Aneto, de 55 kilómetros. Hace unas semanas me dijeron que estaba embaraza, y pedí a la organización cambiarme de distancia. No quería perderme este ambiente, y ha sido realmente especial vivir esta experiencia en Benasque”, desveló Sara al cruzar la meta, dejando atónita a su rival y compañera en lo más alto del podio. Al tercer cajón se subió Mayte Salvador (1:00:12), mientras que Lina Escura (1:01:28) y Marta Sola (1:03:42) fueron cuarta y quinta.

Récord masculino en la Vuelta al Molino de Cerler

Entre los chicos, el gaditano Francisco Javier Tejonero no solo fue el más rápido de los 451 participantes, sino que también rompió el récord del trazado con sus estratosféricos 45 minutos y 52 segundos. “Estoy muy contento porque es mi primera carrera desde que he fichado por Scarpa, y no se me ocurre mejor manera de celebrarlo”, apuntó. Segundo terminó el turolense Carlos Javega (48:17), tercero el vencedor de 2023, Aitor Climent (48:44), cuarto Mariano Val (50:13) y quinto Gerardo Soriano (51:50).