Unos Juegos con sabor aragonés

Hasta ultimísima hora no conviene hacer el recuento definitivo, pero todo indica a que serán ocho los deportistas aragoneses que participen en los XXXIII Juegos Olímpicos que se inaugurarán de forma oficial el viernes en París. Crece notablemente la presencia de los talentos de la tierra en una cita olímpica, dado que en las últimas convocatorias se podían contar con los dedos de una mano: cinco aragoneses estuvieron en Tokio 2020, otros tantos viajaron a Río 2016, cinco también fueron a Londres 2012, cuatro acudieron a los Juegos de Pekín 2008...

El récord de aragoneses en unos Juegos se dio –como en parte es lógico– en Barcelona 1992, con diez deportistas de la talla de Martín López Zubero (que obtuvo un meritorio oro), Conchita Martínez o Juan Antonio San Epifanio. Si se echa la vista todavía más atrás, si se viaja en el túnel del tiempo casi medio siglo y se aterriza en el Moscú de 1980, también se comprueba que entonces hubo una nutrida representación olímpica aragonesa con, entre otros, David López Zubero (hermano del anterior nadador citado), el carismático Víctor Muñoz o el sempiterno Epi, de nuevo, que suma un total de cuatro participaciones, pues a las ya comentadas hay que sumarle Seúl 1988 y, por descontado, Los Ángeles 1984, donde ganó la plata junto a Fernando Arcega. Conchita Martínez, de cuyo triunfo en Wimbledon se acaban de cumplir 30 años, también suma cuatro Juegos (los que van de 1992 a 2004), si bien a la montisonense podrían añadírseles aquellos en los que ha ejercido de entrenadora y preparadora de otras jóvenes tenistas.

El equipo español lleva este año a París 382 deportistas y la delegación aragonesa aporta presencia en siete disciplinas distintas. Podría haberse batido este 2024 el récord de participación aragonesa, pero a última hora se han producido algunas bajas por diversas circunstancias. Así, la joven jugadora de balonmano Danila So Delgado parece ser ‘la olímpica de Schrödinger’ porque en las últimas semanas ha pasado de estar a no estar y de no estar a estar de nuevo en el equipo que dirige Ambros Martín. So Delgado fue primero descartada, después regresó de urgencia con ‘las guerreras’ para suplir la baja de la lesionada Alicia Fernández, pero una súbita mejoría de su compañera la ha vuelto a dejar de nuevo fuera de la convocatoria.

El nadador Luis Domínguez, en El Olivar. Guillermo Mestre

Otra de las ausencias con la que no se contaba es la de la jugadora de baloncesto Cristina Ouviña, quien renunció por voluntad propia (en septiembre cumplirá 34 años)para priorizar el descanso y preparar la nueva temporada del Valencia Basket. Carlos Mayo y Carlos Alocén también causará baja en París, así como Alejandro Francés, que tuvo muchas posibilidades de formar parte del equipo de fútbol y tomar el testigo de Jesús Vallejo, que es el último medallista aragonés con la plata lograda en los Juegos de Tokio.

El desfile inaugural

En la delegación aragonesa hay una mezcla de nervios, ilusión, ansiedad, satisfacción... Todos coinciden en señalar que disputar unos Juegos es más relevante para un deportista que un Europeo o un Mundial, y aseguran que hacer vida en una villa olímpica (en la que pueden cruzarse, vaya usted a saber, con Duplantis, Djokovic o Simone Biles) es una experiencia al alcance de muy pocos.

Alba Bautista, Inés Bergua, Esther Briz y compañía tienen sentimientos encontrados con que la cita olímpica sea en la capital francesa: por un lado, se alegran de poder tener a sus amigos y familiares; por otro, comentan que se pierde «esa mística» de los madrugones cuando la competición es en las antípodas.

Cada cual vivirá la experiencia a su manera y, por ejemplo, la remera curtida en Helios ya anuncia que sí estará presente en el desfile inaugural de París el próximo día 26. «Pensaba que no me iba a llegar el uniforme a tiempo, pero sí, justo esta semana lo he recibido, me lo he probado y está todo perfecto», dice la joven, a la que se podrá ver junto a los abanderados Marcus Cooper y Tamara Echegoyen. Otros deportistas, como en el caso del baloncestista Jaime Pradilla, no comenzará su andadura en la capital sino en la sede de Lille y sólo se aproximarán a la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo si, precisamente, salen victoriosos de la fase de grupos.

Para los dos últimos citados, así como para Inés Bergua o Luis Domínguez, son sus primeros Juegos, pero también hay otros aragoneses que temen que sean sus últimos. El crack del bádminton Pablo Abián afronta su quinta participación, mientras que la reina del hockey hierba, Begoña García, ya estuvo en Tokyo y también en Río.

Las ocho personalidades que ilustran estas páginas siguen la estela de pioneros aragoneses como Dionisio Carreras ‘elCampana’, que participó en el maratón de París 1924 (una semana antes, incluso, aparece registrado el también aragonés Domingo Sánchez en lucha grecorromana); como Luis María Garriga, con sus éxitos en Tokio 64 y México 68; o como el paragüista José María Esteban Celorrio, que consiguió la primera medalla ‘local’ en Montreal 76.

En atletismo, natación, fútbol, baloncesto, boxeo, tiro olímpico e, incluso, pentathlón moderno (Jorge Quesada) ha habido competidores de la Comunidad, que –curiosamente– no ha aportado, de momento, ningún representante a las artes marciales (si bien Sergio Domenech estuvo cerca) o al ciclismo olímpico (lo mismo puede decirse de Maribel Moreno). Pocas horas quedan ya para saber qué deparará esta magna delegación aragonesa que, en la víspera de la jornada inaugural, será recibida por los Reyes de España en la embajada de París y, a su regreso, les esperarán en el Pignatelli las autoridades locales.

LOS OCHO PROTAGONISTAS

Salma Paralluelo es una de las aragonesas que más opciones tiene de medalla gracias a la descollante selección de fútbol que dirige Montse Tomé.

La selección femenina de hockey hierba vuelve a tener representación aragonesa gracias a Begoña García, jugadora del Club de Campo Villa de Madrid y una de las veteranas de las ‘Red Sticks’.

Luis Domínguez, nadador del Olivar, competirá en los relevos 4x100 y 4x200 libres, en lo que será su debut olímpico.

El bilbilitano Pablo Abián afronta sus quintos Juegos, un registro al alcance de muy pocos.

Inés Bergua es, con 20 años, capitana de la selección española de gimnasia rítmica.

La utrillense Alba Bautista participará en el concurso individual de gimnasia rítmica.

Jaime Pradilla disputará con ‘la Familia’ sus primeros Juegos.

Esther Briz logró su plaza junto a Aina Cid en el Mundial el pasado septiembre.