¿Quién es Luis Domínguez, el nadador aragonés que participa en los Juegos Olímpicos de París 2024?

Luis Domínguez (Zaragoza, 2003) comenzó nadando en la piscina del CN Helios. Allí, a través de unos cursillos, se sumergió por primera vez en un deporte, la natación, que ahora le va a permitir debutar en unos Juegos Olímpicos.

Del club heliófilo pasó a su colegio, el Liceo Europa, y posteriormente, a los 11 años, comenzó a ejercitarse en El Olivar. Pronto se vio que tenía un importante potencial. "Al principio lo compaginaba con el baloncesto. Luego tuve que decidirme y, como se me daba bastante bien, me quedé solo con la natación", recuerda Domínguez.

Así se decantó por una disciplina que, sin embargo, no tenía ningún tipo de arraigo en su casa. "En mi familia no hay tradición de natación, nadie ha sido nadador. Me metieron en un curso para que aprendiera a nadar y no me ahogara. Parece ser que me gustaba bastante el agua, hice cursillos y al final he llegado aquí", apunta.

Aunque sigue perteneciendo El Olivar, Domínguez vive actualmente en Estados Unidos, concretamente en Virginia, donde, gracias a una beca de alto rendimiento, entrena junto a Sergi López, quien llegó a ser medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 en la prueba de 200 metros braza. Sin embargo, cuando termina allí el curso sigue entrenando en El Olivar con Fernando Aláez, su entrenador de toda la vida.

Con su trabajo en El Olivar, Domínguez debutó en categoría absoluta hace apenas dos años, en el Campeonato de Europa LEN absoluto de piscina corta celebrado en Kazán. Su consagración total llegó en abril de 2022, en Torremolinos, donde se convirtió en campeón de España en 200 metros libres absoluto y obtuvo el billete para el Europeo de la modalidad, gracias a una fantástica marca de 1:48:59 que también supuso el récord de Aragón.

Antes de que terminara ese año, ya brillaba también con la selección española en el Mundial absoluto de piscina corta, que se celebró en Melbourne (Australia). Como integrante de los relevos, el zaragozano nadó a ritmo de récord nacional en las tres pruebas en las que intervino (4x50 libre, 4x100 libre y 4x200 libre).

Y en el pasado Campeonato del Mundo de Doha, celebrado en febrero de este mismo año, el aragonés batió la plusmarca nacional de los 200 libre. En la primera posta de la prueba, Domínguez hizo un tiempo de 1:47.02 y rebajó el crono de César Castro, conseguido hace tres años en Budapest, cuando había parado el tiempo en 1:47.13. El propio Castro, horas después, rebajaría en una centésima el récord del zaragozano. El relevo 4x200 español, con Luis Domínguez, Castro, Sergio de Celis y Carlos Quijada, puso el récord español en 7:10.63.

En los Juegos Olímpicos de París, el zaragozano competirá en dos pruebas de relevos, el 4x100 y el 4x200 libre.