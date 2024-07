Jaime Pradilla: "No será fácil, pero llevamos años demostrando que nos crecemos ante la adversidad"

El próximo sábado 27, a las 11.00, la selección española de baloncesto tiene su primera prueba de fuego: se enfrenta al combinado de Australia que, a pesar de ser ‘todopoderoso’, es de lo más asequible de un grupo en el que tendrá que lidiar también con Grecia y Canadá. Para tal reto, en el poste bajo, España contará con la rasmia y la determinación del joven ala pívot zaragozano Jaime Pradilla, que recupera la presencia del baloncesto aragonés en unos Juegos Olímpicos 24 años después.

¿Cuál es su primer recuerdo olímpico? Habiendo nacido en 2001, entiendo que ni Curro, ni Barcelona, ni el ‘dream team’ original...

De Barcelona 92 he escuchado mucho, pero no recuerdo nada. Te diría que mi primer recuerdo es el de Rudy haciendo un mate brutal, medio de espaldas, contra Estados Unidos. Creo que fue ante Dwight Howard en la final olímpica de Pekín.

Son sus primeros Juegos Olímpicos, pero Rudy Fernández alcanza ya sus sextos... ¿Cómo se afrontan desde tan diferentes perspectivas?

Hablamos en las cenas y comidas, tenemos mucho tiempo y comentamos los distintos puntos de vista de cada cual. Los veteranos explican que jugar un Europeo o un Mundial es algo muy bonito, pero disputar unos Juegos Olímpicos es una experiencia única que no está al alcance de muchos. Nos aconsejan que disfrutemos, que hay mucha vida en una Villa Olímpica, que te puedes cruzar con atletas a los que admiras, que poca gente tiene la oportunidad y la suerte de poder estar en unos Juegos...

Usted recupera la presencia aragonesa en el baloncesto olímpico 24 años después. Desde que Alberto Angulo participara en Sydney 2000.

Es un orgullo poder representar a mi tierra y a mi gente. He leído de leyendas como Alberto Angulo o la plata de Fernando Arcega en Los Ángeles, por lo que es muy especial estar aquí representando a Zaragoza y Aragón:es algo único.

"Mi madre siempre me regala alguna cinta con la medida de la Virgen del Pilar y la llevo en la maleta para Lille y París con muchísimo cariño"

El mérito es haber llegado, el objetivo es disfrutarlo, pero... ¿Hay opciones de medalla? Habéis quedado encuadrados en el peor grupo posible.

De entrada nos enfrentamos a Australia, Canadá y Grecia, en lo que han dado en llamar ‘el grupo de la muerte’. Sabemos que no va a ser fácil, que el pase está muy complicado, pero nosotros siempre hemos demostrado que nos crecemos ante las adversidades y que no nos achantábamos ante nada. Nuestra mentalidad es salir a pelear, luchar contra todos y salir a disfrutar de nuestro baloncesto.

Cuando las expectativas están muy altas, a veces los batacazos son terribles. Mire a Aday y Langarita con la sub-20...

Sí. Bueno, son cosas del deporte. Estábamos terminando de comer, viendo el partido, cuando Francia ha metido un triple sobre la bocina. Son cosas del deporte que fastidian, pero poco puedes hacer.

Quizá es beneficioso para la selección ir de ‘tapada’.

La etiqueta que te pongan es algo que tampoco depende de ti. Al final lo que tienes que hacer es ir, competir y disfrutar. La competición te irá poniendo las cosas en tu camino y ya se irá viendo. El baloncesto –lo hemos visto– es cuestión de segundos. A veces se tiene mala suerte y contra eso lo único que puedes hacer es seguir trabajando.

Estados Unidos es claro favorito, también están por ahí Canadá, Francia, Serbia, Alemania... ¿Qué apuestas hace Jaime Pradilla?

Yo te diría que nuestro grupo es el más complicado, pero los demás también son extremadamente difíciles. En este tipo de torneos puede pasar de todo. Hay grandísimas selecciones, hay un nivel increíble este año y seguro que se dan sorpresas, para bien o para mal, es lo que va dictando la competición. Nosotros ojalá podamos estar en, en el podio, pero va a ser muy complicado.

El zaragozano posa con los hermanos Hernangómez, Rudy Fernández, Alberto Díaz y Darío Brizuela. FEB

De momento, entre preolímpico y París, usted se ha quedado sin vacaciones...

Bueno, yo creo que ya es costumbre, es un verano más. También es cierto que aquí, con la selección, el ambiente es buenísimo y lo pasamos muy bien. Al final es como una familia. No vienes de vacaciones, obviamente, vienes a trabajar, pero estás como en tu casa y el tiempo se pasa muy rápido. Después de los Juegos y antes de la pretemporada, espero estar unos días tranquilo en Valencia, con mi gente.

¿Tiene previsto pasar por Zaragoza?

Ojalá saque algo de tiempo, pero ya estuve la semana después del preolímpico con mi familia y con mis amigos. Me encanta volver a casa de mis padres y estar con mis hermanos, es donde más descansao.

Habrá hecho acopio de cintas de la Virgen del Pilar para que le den suerte en París...

Sí, siempre llevo una en la maleta. Me las da mi madre, siempre que voy a casa o viene ella de visita me trae una y la verdad es que la llevo con mucho cariño. Primero vamos a Lille y ojalá luego me acompañe hasta París.

"Bojan Dublejvic es un tío fantástico, un animal, un crack... Creo que representa al 100% lo que busca Zaragoza con esa garra y ese león"

Cuando está concentrado con la selección, ¿uno está al margen de los rumores y el mercado de fichajes o lo sigue atentamente?

Bueno, hay un poco de todo. Es inevitable que entre los compañeros comentemos los ‘salseos’. Sí es cierto que hay gente a la que le gusta más seguirlo, pero es normal porque al final es algo que nos incumbe y que está dentro de nuestro día a día. Procuramos no darle muchas vueltas, pero mentiría si dijera que no estamos al tanto de quién viene y quién va. También es una forma de pasar el rato y de echarse unas risas.

Se lo comento porque en Zaragoza hay bastante ilusión con la plantilla del Casademont. ¿Qué me puede contar de Bojan Dubljevic?

Es un tío fantástico, un animal, un crack... Creo que representa al 100% lo que busca Zaragoza con esa garra y ese león. No me cabe duda de que él tiene ese espíritu dentro y lo va a dar todo por el club. Vais a disfrutar mucho de él, es un grandísimo jugador.

De vuelta a los Juegos, ¿temía caerse de la lista de Scariolo conforme esta iba reduciendo el número de jugadores?

Bueno, me sentía fuerte pero creo que ninguno estamos seguros siempre al 100%. Uno, al final, viene aquí a entrenar, a intentar ayudar al equipo y, bueno, a entregar lo que Sergio te pide: en mi caso, energía, actitud, garra...

Lorenzo Brown, Santi Aldama, Sergio Llull... ¿A cuál de tus compañeros ves más en forma par dar la sorpresa en las próximas semanas?

Más que a una estrella en concreto, yo destacaría al equipo en su conjunto:lo que somos, lo que formamos. Creo que en comparación con otras selecciones lo más importante de España es que funciona el colectivo. Ya no sorprende a nadie que somos una familia y, al final del cuento, el campeonato lo ganan los equipos, no un jugador solo por su cuenta. Hay que seguir essa misma línea de trabajo como vimos en el preolímpico de Valencia contra Bahamas.