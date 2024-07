Intento fallido de los alpinistas aragoneses Vilalta y Cuello de coronar el Broad Peak

La expedición altoaragonesa formada por la pareja de montañeros Andrés Vilalta, del Club Montisonense de Montaña, y Cristóbal Cuello, de Montañeros de Aragón Barbastro (MAB), ha realizado en la noche de este sábado el primer intento, sin éxito, para coronar el Broad Peak (8.051 metros), el duodécimo pico más alto del planeta, ubicado en la cordillera del Karakórum, entre la frontera de China y Pakistán.

Los montañeros informaron de su intento fallido y también que no dispondrán de cobertura hasta dentro de un día y medio, según informa Montañeros de Aragón de Barbastro. Su presidente, José Masgrau, señala que “lo importante es que lleguen al campamento base con salud y sin lesiones de ningún tipo. Hay que saber aceptar las condiciones de la montaña y si no se ha podido qué le vamos a hacer. Se ha puesto todas las ganas, la fuerza y la ilusión, pero no ha podido ser”.

Los altoaragoneses, junto a otros montañeros de distintas nacionalidades con quienes han hecho equipo en el Campo Base, iniciaron el ascenso a la cumbre desde el Campo 3 (7.400 metros de altitud). El Campo 2 lo instalaron el viernes a 6.400 metros. En ambos campos dejaron montadas sus tiendas donde poder refugiarse, aunque primero tuvieron que limpiar la nieve caída estos días sobre ellas, fundir nieve para poder hidratarse, etc.

La expedición se enmarca dentro del 75 aniversario del club barbastrense, cuya fundación tuvo lugar el 25 de julio. Para conmemorar esta efeméride el club celebra una comida el sábado 27 y antes coincidiendo con el cumpleaños de MAB un grupo de asiduos corredores de carreras de montaña formado por Julián Migales, Mariano Lacambra, Rubén Rodríguez y Miguel Sanz de Barbastro, más Fernando Latorre y Alejandro Castarlenas de Estadilla, Ernesto Ester de Huerta de Vero y Jaime López de Peraltilla realizarán un descenso del Aneto y llegada a la ciudad del Vero en 28 horas.

El jueves 25 pernoctarán en el Hotel Los Llanos del Hospital de Benasque. A las 6.00 subirán al Aneto desde La Besurta. Se espera hacer cima a las 9.30 desde donde comenzará la cuenta atrás de las 28 horas. El reto tiene las siguientes etapas: Benasque, Castejón de Sos, Babás, Egea, donde cenarán, Merli y la Puebla de Fantova, Graus, La Puebla de Castro, Olvena y llegada a Barbastro a través de la Avenida Pirineos sobre las 12.00 para luego colocar la placa conmemorativa del 75 aniversario en la citada arteria y posteriormente brindar por el reto conseguido en la comida social en el Gran Hotel Ciudad de Barbastro.