Huesca recurrirá su exclusión como subsede del Mundial 2030: "Es injustísimo"

La desestimación de Huesca como subsede del Mundial 2030 no era algo que se incluía dentro de las posibilidades para el consistorio oscense. Según Lorena Orduna, alcaldesa de la ciudad, la explicación que altos mandos de la RFEF le proporcionaron fue "la falta de plazas hoteleras". Sea como fuere, la decisión que se hizo pública ayer -el anuncio de las 11 sedes y de las 45 subsedes- ha propiciado que el Ayuntamiento de la ciudad vaya a "seguir peleando hasta el final para darle a Huesca lo que se merece", según ha apuntado esta mañana Orduna en una comparecencia en El Alcoraz.

Primeramente, la edil quiso dejar claro que la exclusión de la ciudad como subsede "es una malísima noticia para Huesca. Ayer, después de conocer el anuncio de los lugares elegidos, pedimos explicaciones de todo tipo a todos los organismos que ostentan responsabilidad. Por la tarde pude hablar con la alta dirección de la RFEF, que nos comentaron que Huesca estaba descartada por falta de alojamiento, y también pude hablar con Pilar Alegría, ministra de Deportes".

Seguidamente, la máxima regidora de la capital altoaragonesa aseguró no estar de acuerdo con la decisión: "Huesca tiene capacidad suficiente como para ser subsede. Nuestro club ha estado dos años en Primera División, compitiendo contra los mejores equipos de España. Equipos que se han hospedado en los hoteles en los que, ahora, la RFEF indica que no tiene la categoría suficiente como para albergar a selecciones del Mundial, por lo que no estamos conformes". También apostilló que la ciudad de Huesca, junto con el Gobierno de Aragón, "dará la batalla" para que forme parte directa de la organización del Mundial 2030.

Medidas a adoptar

"Lo tenemos muy claro y está todo planificado", aseveró la alcaldesa, que explicó el plan de actuación tras conocer la decisión por parte de la RFEF de no contar con Huesca para el Mundial de España, Portugal y Marruecos. En primer lugar, la SD Huesca va a enviar un recurso a la REFEF esta próxima semana, seguramente el martes. Además, el próximo miércoles 24, el Ayuntamiento ha convocado un pleno extraordinario para que todas las fuerzas políticas de la ciudad apoyen que Huesca sea una de las subsedes, cuestión en la que la alcaldesa ha depositado su confianza: "Entendemos que así será por la importancia que tiene para la ciudad a nivel mundial y, de igual modo, a razón del foco mediático, turístico y económico que supone ser sede o subsede".

Contando con ese compromiso de todas las fuerzas políticas, la tercera y última de las medidas será una reunión que los representantes del consistorio oscense mantendrán en el Ministerio de Deporte. Orduna expuso que ayer se puso en contacto con la ministra Pilar Alegría: "Estuvimos hablando bastante rato. También hablamos con la Consejería de Deportes, y les enviaremos un documento conjunto por parte de todas las fuerzas políticas de la ciudad, expresando nuestra voluntad ante esta situación injustísima para nuestra cuidad, manifestó la alcaldesa.

En definitiva, la política oscense advirtió que "se han acelerado todos los mecanismos" para poder llevar a cabo las tres medidas: el recurso de la SD Huesca a la RFEF, el pleno extraordinario para unir fuerzas políticas con el objetivo de presentar la alegación a la Consejería de Deportes, y la reunión con Pilar Alegría. A pesar de que la RFEF también alega que la categoría de los hoteles no es suficiente -cuando en ningún momento ese ha sido el problema a la hora de albergar encuentros de competiciones futbolísticas a nivel nacional e internacional-, "nosotros sabemos que no es así. Hemos visto las otras 44 subsedes que hay en toda España, y no estamos de acuerdo", zanjó la alcaldesa en su comparecencia en El Alcoraz.