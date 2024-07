Salma Paralluelo: "Cuando jugaba en el parque La Granja ya quería ser la mejor"

Lo primero de todo, ¿qué tal está? Ha tenido algunas molestias…Bien. Estoy bien, recuperándome poco a poco para llegar bien a los partidos.

¿Problemas en el aductor?Sí, tuve unas pequeñas molestias y por precaución, para llegar bien a los Juegos, paramos un poco. Vamos con calma.

Salma, ¿cuál es su primer recuerdo con una pelota?Cualquiera de pequeña, en el parque con mis hermanos jugando, o en el colegio...

Cuando se aburría y quería pelotear ¿con quién lo hacía? ¿Con sus amigos? ¿Con su familia?



En casa teníamos una terraza. Y aunque era pequeñita, después de comer siempre me acuerdo que con mis hermanos o yo sola, siempre me ponía a jugar. Y todas las tardes, en el parque, íbamos a un sitio que le llamábamos ‘la granja’ y siempre jugábamos allí a fútbol.

¿De qué equipo era en aquella época?Del Barça.

Pronto empezó a destacar en atletismo y en fútbol ¿cuándo se dio cuenta de que tenía algo especial para los deportes?Desde pequeñita empiezas a correr, a ganar muchas carreras, a destacar mucho en fútbol, en atletismo... Ahí, en esa época, ya tenía una motivación de ‘quiero seguir mejorando, quiero poder ser la mejor’. Pero bueno, hasta que no empiezo a correr en campeonatos de España, hasta que la cosa no se pone un poco más seria, pues no te das cuenta. Simplemente vas disfrutando. Te diría que me di cuenta a los 14 años, cuando ganamos el Europeo, luego el Mundial sub-17...

Decidió decantarse por el fútbol. El sueño olímpico, para alguien que ha sido atleta, ¿es más especial para ti que para el resto de compañeras de selección?Sí. Yo creo que sí. El atletismo en los Juegos Olímpicos es algo muy-muy especial. Era un sueño que tenía también por esa parte de atletismo que ha formado parte de mi vida. Pero bueno, haberlo conseguido a través del fútbol para mí es toda una alegría.

¿Va a seguir las pruebas de atletismo?Por supuesto.

¿Un recuerdo especial de algunos Juegos Olímpicos que tenga en su mente?Los de 2016.

¿Qué tienen de especial unos Juegos Olímpicos para un futbolista respecto a un Mundial, como el que acaban de ganar? ¿Es diferente?En el fútbol igual es más llamativo un Mundial. Pero España nunca había participado en los Juegos Olímpicos, y que lo vayamos a hacer es importante. Creo que el ambiente es distinto, es algo diferente, y tenemos muchísimas ganas de poder vivirlo.

¿El hecho de España vaya como gran favorita añade una presión añadida?Bueno, la presión llega cuando te salen las cosas muy bien. Venimos de ganar un Mundial, así que obviamente aspiramos a llegar muy alto. Queremos seguir en esa rueda, queremos seguir ganando cosas, queremos ir a las competiciones y llegar lo más lejos posible. Sabemos que las cosas se trabajan, que no son fáciles, que está también el factor suerte... Pero en nuestra cabeza siempre está el darlo todo, el seguir en el top y ojalá estos Juegos Olímpicos vayan muy bien. Hay que empezar por la fase de grupos y ojalá podamos soñar en grande otra vez.

¿Cuáles son los principales rivales a los que se van a enfrentar?Creo que somos doce equipos, muy poquitos, pero todos muy competitivos. Va a haber que pelear para pasar. Hay muchos equipos fuertes en nuestro grupo, Japón fue un equipo que también llegó muy lejos en el Mundial, Brasil te va a poner las cosas muy difíciles, Nigeri… Veremos a ver qué pasa.

¿Cuál es la clave de esta selección, lo que les distingue del resto?No sé cómo es el resto. Yo te puedo hablar de lo que tenemos aquí. Creo que el nivel de trabajo es bueno cuando llega una competición. La filosofía de juego que tenemos, la constancia que tenemos durante los partidos, la paciencia de desarrollar las jugadas, de intentar siempre buscar la mejor opción… Creo que eso es lo que lo que nos diferencia y por eso estamos llegando lejos.

¿Se han conseguido abstraer de todo el ruido de la Federación, del escándalo de Rubiales, de todo lo que vino después?Sí, yo creo que estamos estamos bien, estamos en las mejores manos, estamos contentas y con el foco en los Juegos Olímpicos al 100%.

¿Hemos aprendido alguna lección de todo aquello?Bueno, yo creo que bueno que siempre hay que afrontar las cosas de cara. Si hay que mejorar cosas, hay que ponerse a trabajar en ello. Hemos estado unidas siempre y se han conseguido cosas increíbles. Hay que seguir en ese camino para seguir consiguiendo cosas así.

Tiene 20 años y ha ganado Ligas, Copas, Champions, Mundiales… ¿Se lo cree?Son títulos que quizás no me podía imaginar ganar de tan joven. El hecho de que lo hayamos conseguido te da confianza para seguir trabajando. Creo que es un privilegio lo que estoy viviendo. De aquí a unos años igual lo puedo valorar más que ahora, pero ahora también intento darme cuenta y decir: ‘Jolín, mira lo que has conseguido, sigue trabajando y disfruta de esto porque las cosas pasan y es importante vivirlas en el momento’.

¿Qué retos le quedan por cumplir?Los Juegos Olímpicos me hacen muchísima ilusión. El siguiente verano tenemos la Eurocopa, y estas son dos de las competiciones que faltarían… A ver si podemos conseguir algo grande.

Y a nivel personal... ¿el Balón de Oro?Hombre, es un reconocimiento que indica que eres la mejor jugadora durante una temporada… Para cualquier futbolista es algo muy positivo, significa que has hecho buenos números, que has estado a un buen nivel y eso seguro que está cerca de acercarte a tu mejor versión. Yo siempre quiero estar en mi mejor versión, siempre quiero dar todo de mí. Hay que trabajar poco a poco y si tiene que llegar, llegará.

Ha triunfado jovencísima. ¿Se ve en una carrera larga de 10, 15, 20 años?En principio, sí que me gustaría tener una carrera larga. Hoy por hoy te diría ‘quiero estar mucho tiempo jugando al fútbol’ porque me encanta, así que cuanto más lo pueda alargar, mejor.

Ha sido una de las protagonistas del cambio del fútbol femenino de los últimos años. ¿Cómo cree que ha evolucionado de una época a esta parte y cuál es su techo?Ha evolucionado muchísimo. Antes muy poca gente conocía el fútbol femenino, ahora he vivido partidos con estadios llenos y es algo súper guay. De pequeña estaba en equipos masculinos, casi no conocía equipos femeninos, ahora en mi barrio en Zaragoza, donde vivía, sí los hay. Son pequeños cambios que se han ido dando. El techo no hay que ponerlo, hay que seguir trabajando en ello para para seguir elevando el fútbol femenino.

¿Se sienten 100% reconocidas?Bueno, hoy por hoy me siento reconocida, me siento valorada, pero claro que hay trabajo que hacer ¿no? Todo es un proceso y creo que se está haciendo, eso es lo importante.

¿Qué le diría a una niña que está empezando a jugar al fútbol y que quiere ser futbolista?Bueno, pues le diría que que disfrutara, que intentara pasárselo bien, sobre todo al principio. Los objetivos llegan más adelante. Si le gusta, que tire para adelante, que luche por lo que quiere, por los sueños que tenga.