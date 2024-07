Los lujosos gustos de Marc Cucurella: un coche de 300.000 euros y un bañador de 700

Marc Cucurella ha sido una de las sensaciones de la última Eurocopa y, tras los esfuerzos y los éxitos en Berlín, el futbolista disfruta esta semana de unos días de vacaciones en Ibiza. Al deportista, junto a su pareja y sus tres hijos, se le ha visto navegar en un yate de lujo y, además, luciendo un bañador de Louis Vuitton que cuesta la friolera de 720 euros.

No es nuevo el gusto por el lujo del jugador del Chelsea, que poco después de desembarcar en Inglaterra en el año 2022 adquirió un coche valorado en 300.000 euros. Se trata de un Mercedes de alta gama, un G63 AMG personalizado por la compañía Urban Automotive, con carrocería negra y un potentísimo motor. El vehículo, que no está al alcance de cualquier bolsillo, no pasa desapercibido por su aspecto robusto y sofisticado y, según dijo el propio jugador en alguna entrevista, era uno de los caprichos más caros que se había dado tras fichar por el Chelsea.

Cucurella se puede permitir tan alto tren de vida, dado que en su día fue uno de los deportistas por los que más dinero se pagó en la historia del club inglés: el Chelsea abonó 65 millones de euros por él.

Sin embargo, su gran papel en las victorias españolas en la Eurocopa ha sido el que le ha valido para hacerse un nombre aún más mediático y, sobre todo, para convertirse en todo un fenómeno, en una especie de icono del combinado nacional.

Cucurella cantando su canción viral pic.twitter.com/FlfrU81dKr — ceciarmy (@ceciarmy) July 15, 2024

Por la parte futbolística, Cucurella ha desplegado todas sus cualidades sobre el terreno de juego, como un lateral con recorrido ofensivo, alegre a la hora de lanzarse al ataque… pero también muy bregador en defensa, todo un incordio para cualquier extremo rival. "Está en todos lados", era el comentario más general sobre su rendimiento.

Pero además, el lateral se ha convertido en un fenómeno fuera del campo por su carisma, espontaneidad y naturalidad. Tanto que no deja de resonar una canción que surgió en las redes sociales con una particular letra… y coreografía: "Cucu, Cucurella, Cucu, Cucurella, se come una paella, se bebe una estrella, Haaland tiembla, que viene Cucurella, Haaland tiembla, toma una galleta". Y que él mismo interpretó en la cena posterior al triunfo contra Inglaterra.