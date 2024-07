Jérémy Blasco: "Me marco el objetivo de jugar 30 partidos"

Ya en la Base Aragonesa de Fútbol, la SD Huesca llevó a cabo esta mañana la segunda sesión después de la concentración en Benasque, donde permaneció la plantilla y el cuerpo técnico desde el pasado viernes hasta este miércoles. Al finalizar el entrenamiento, Jérémy Blasco hizo radiografía del momento que atraviesa personalmente y de este inicio de pretemporada, que arrancará de manera oficial mañana con la visita a la SD Tarazona (19.30, Aragón TV).

El central de 25 años, que encara su tercera temporada como azulgrana, reconoció en rueda de prensa que el objetivo del equipo para este curso es el de "llegar a los 50 puntos. A partir de ahí, y dependiendo del tiempo que conlleve alcanzar dicha cifra, podremos mirar hacia arriba, pero lo primero será alcanzar ese objetivo". Al hilo, el futbolista advirtió que "si en febrero, por ejemplo, ya tenemos esos puntos, podremos pelear por otras cosas. Si no puede ser así, tendremos que luchar por la salvación".

Sobre la concentración en Benasque, donde la plantilla y el cuerpo técnico ha permanecido cerca de una semana -desde el pasado viernes hasta el miércoles-, Jérémy expuso que "la realidad es que la gente ha estado muy a gusto. También los nuevos fichajes, que han podido relacionarse más y mejor con el resto. Es una parada que te obliga a ello, y ayuda a que vayas conociendo a todos tus compañeros, al míster, a Huesca y su provincia...". En definitiva, el stage en el corazón del Pirineo "hace que compartas momentos con toda la plantilla y cuerpo técnico, y eso repercute para bien en el grupo. Como digo, los nuevos se han sentido súper a gusto, y que sepan que nos tienen aquí para cualquier cosa", zanjó Blasco.

La llegada de Diego González añade una opción más a la terna de centrales. Así lo valoró el francés, que se encuentra con un nuevo competidor en su posición: "Jugar siempre está difícil. Todos los años hay cuatro centrales, y acabamos jugando dos o tres. El cuarto también juega algo, pero no es protagonista principal. En mi caso, creo que todos los años he peleado para jugar, y siempre he acabado disputando 25 partidos o más".

Su objetivo personal

Seguidamente, el zaguero aseguró que este año llega con un objetivo claro, el de "jugar, al menos, a los 30 partidos". Pero el propósito personal de Blasco no lo delimita ese número: "Voy con la idea de jugar esa cantidad de partidos pero, si son 35, mejor. Si son 28, tampoco estaría mal, pero mi objetivo es jugar lo máximo para ayudar al equipo". La otra cara de la moneda, él mismo la plasmó: "Entiendo que hay días que no jugaré y tendré que aceptarlo, me tocará mejorar, entrenar fuerte y, al final, todo trabajo tendrá su resultado".

En los últimos coletazos de la rueda de prensa, el central desveló que "tampoco se mete mucha presión. Solo tengo ganas de jugar, de empezar y, si el míster cuenta conmigo, intentaré hacerlo lo mejor posible cuando me toque". En relación a su reflexión anterior, finalizó: "Siempre ha habido cuatro centrales, y en los últimos dos años he jugado mas de 25 partidos, así que este año no tengo por qué estar con la duda de si voy a jugar o no. Tengo marcado el objetivo en los 30 partidos, y voy a ir a por ello", sentenció el francés, que ya acumula un total de 62 encuentros como futbolista de la SD Huesca.