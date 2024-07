Trece años y una potente derecha: así es la joven promesa del tenis aragonés

El domingo fue el día de los grandes éxitos del deporte español. También los hubo, no obstante, más humildes y aragoneses, pero igual de meritorios. Fue lo sucedido con Paula Cortés, una joven tenista zaragozana que, con apenas 13 años, se proclamó Campeona de España Infantil en el torneo nacional Mapfre-Memorial Manuel Alonso, disputado en la localidad valenciana de Rocafort.

“Fue un torneo exigente, pero ya lo esperaba así porque reúne a las mejores niñas de España”, cuenta Cortés, que no cedió más que un set en todo el campeonato. En la final se impuso a la jugadora barcelonesa Lilia Chetry por 6-1 6-3, pero “el resultado es algo engañoso porque el partido fue muy reñido”. “La final parece que fue sencilla pero el marcador no refleja lo ajustada que estuvo y, además, todos los tenistas sufrimos el intenso calor que hacía en Valencia y que hizo que el torneo fuera bastante duro”, explica la joven promesa del deporte aragonés.

Hasta tal punto está enganchada al tenis Cortés, que lamenta que tras su victoria no pudo seguir por televisión el partido de Alcaraz contra Djokovic en la final de Wimbledon porque estaba regresando a casa: “Lo estuvimos escuchando por la radio en el coche en el viaje de vuelta porque justamente llegábamos de disputar el torneo”, cuenta. Alcaraz es uno de sus referentes (ahonda en el valor que tiene ganar en poco más de un mes Roland Garros y Wimbledon), pero “también he disfrutado mucho viendo jugar a Nadal”, comenta. No en vano, Cortés cogió la raqueta a los 4 años y, desde entonces, apenas hubo algún campeonato en el que el balear no saliera victorioso.

Cortés, además, tras proclamarse campeona infantil de España prepara ya su próximo reto que será precisamente en el circuito Rafa Nadal Tour, que se disputa la semana que viene en Madrid. Ayer, sin apenas solución de continuidad ni tiempo para celebrar su triunfo (una cena con su familia y entrenador el día después de recoger el trofeo), ya se entrenaba para esta cita, en la que defiende el título que consiguió hace meses de la categoría alevín.

Cortés no se agobia por tener que compaginar los torneos con las vacaciones y, de hecho, en sus periodos de ‘descanso’ avanza que seguirá de cerca los Juegos Olímpicos, “en los que el tenis español tiene posibilidades de medalla”. Asimismo, la joven consigue armonizar su exigente entrenamiento con las clases durante los meses lectivos: “La verdad es que hay que agradecer que en el colegio me ponen muchas facilidades para poder hacer las dos cosas: seguir las clases y continuar con los entrenamientos, que requieren unas cuatro horas al día”, dice la alumna del colegio Romareda Agustinos Recoletos, en donde acaba de pasar a Segundo de la ESO.

De su repertorio de golpes en la pista, la precoz tenista destaca “la derecha larga desde el fondo” como el arma más dañina contra sus adversarias y, si se le pregunta por un sueño, por una apuesta a lo grande, afirma que le encantaría “llegar a jugar en Roland Garros: es un torneo importantísimo e impresionante”.

Los representantes aragoneses en el Campeonato de España Infantil. Heraldo

El palmarés de Cortés, con apenas 13 años, ya es de muchos kilates. La joven, la semana anterior al Campeonato de España y como integrante del equipo español infantil, se proclamó Campeona de Europa. La temporada pasada ya fue Campeona de España, en la modalidad de dobles, en categoría alevín, y ganadora también del Circuito Rafa Nadal Tour en esta misma categoría.

En las instalaciones del Club Español de Tenis de Rocafort, donde se celebró el Campeonato que encumbró a Cortés, también participaron otros tenistas de la Federación Aragonesa y con licencia RZCT. En categoría individual masculina, Gonzalo Corrales cayó en cuartos de final. En categoría dobles femenina Alice Ferreira con Alexia Fernández perdieron en semifinales. Todos los jugadores se desplazaron bajo la capitanía de Alejandro Aranda, técnico de la Federación Aragonesa de Tenis y de los grupos de tecnificación de la misma.