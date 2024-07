Rafa Nadal: "Creo que he tenido momentos de buen y mal tenis, pero es parte del proceso"

El español Rafael Nadal calificó como "parte del proceso" su victoria frente a Cameron Norrie en el torneo de Bastad (Suecia) por un doble 6-4, tras una hora y 44 minutos de un partido en el que tuvo momentos de "buen tenis" y situaciones en las que "tendría que haber jugado un poquito más agresivo".

"Mantener esa agresividad y presión sobre el rival es algo que tengo que ir mejorando, mantener este ritmo, porque no he jugado lo suficiente aún", afirmó al terminar el partido.

Nadal, que en dobles del torneo sueco ya está en semifinales formando pareja con el noruego Casper Ruud, destacó como "buenas noticias" derrotar a un rival del nivel de Norrie, en un partido en el que ha recuperado "grandes sensaciones" después de no jugar desde que cayó en la primera ronda de Roland Garros ante Alexander Zverev.

"Siento que al principio del partido él estaba un poco mejor que yo, porque estaba ganado sus saques con facilidad y yo sufría un poquito más para hacerlo, pero he sido el jugador que ha logrado el 'break'. En el inicio del segundo set, he jugado mejor que él y he empezado a tener bolas de rotura, pero ha sido él quien ha conseguido el 'break'".

"Me he dicho a mí mismo", prosiguió, "que era un 1-4, pero que podía ser un 4-1 perfectamente. Tenía que seguir haciendo las cosas que estaba haciendo, puede que jugar un poco más agresivo con mi revés. Con la derecha estoy muy contento y con el saque, también".

Nadal alabó a su próximo rival en cuartos, el argentino Mariano Navone. "Está jugando muy bien este año, ganando mucho en tierra", señaló, y destacó que en un torneo histórico como este "no te puedes esperar un rival fácil"

"Será duro, pero espero jugar un buen partido y tener mis oportunidades", afirmó el español ante el duelo que jugará este viernes contra Navone, 36 en el ránking de la ATP, al que nunca se ha enfrentado.

"Es bueno tener a Juan Mata aquí. Totalmente inesperado verle aquí en Bastad. La gente del deporte hablamos el mismo idioma y nos apoyamos alrededor del mundo. Especialmente, los del mismo país", resaltó Nadal ante la presencia del exfutbolista de Manchester United y Valencia.