Daniel Izquierdo y Carrodilla Cabestre se llevan el KV de la Gran Trail Aneto-Posets

Este jueves ha subido el telón el undécimo Gran Trail Trangoworld-Aneto Posets (GTTAP) con su Kilómetro Vertical, la primera de las seis pruebas que se celebrarán a lo largo de la semana en Benasque. 106 corredores han desafiado este explosivo recorrido de 5,4 km y 1.000 m de desnivel positivo que, en su tercera edición, ya está más que asentado dentro del programa del evento y se ha convertido en una referencia.

Con salida en un lugar emblemático como Llanos del Hospital (1.750 m), el trazado arranca con un tramo neutralizado de 600 m para enlazar con la ascensión hasta la cima del Pico Salvaguardia (2.735 m) por uno de los senderos más famosos de la Bal de Benás.

El principal protagonista de la jornada ha sido el soriano, del club oscense Peña Guara, Daniel Izquierdo. El corredor de 25 años ha demostrado el gran estado de forma en el que se encuentra, revalidando su triunfo de 2022 y batiendo su propio récord. 40 minutos y 15 segundos es la nueva marca a batir.

“No hay secretos: entrenar, repetir, confiar y disfrutar. En una carrera de este tipo no hay mucho espacio para la estrategia, es puro rendimiento, aunque sí que tenía controlados mis tiempos de hace dos años y veía que iba un poco mejor. Es un vertical espectacular, con un entorno increíble para exprimirse a tope”, ha explicado tras subir al podio.

En segunda posición ha llegado Esteban Herrero (43:52.53), mientras que el tercero ha sido Bernat Ferrer (45:42.73), el cuarto Javier Cabestre (45:49.82) y el quinto Francisco José Díaz (47:08.37).

En la categoría femenina, con 18 participantes, se han cumplido los pronósticos y la joven Carrodilla Cabestre ha vencido con un tiempo de 52 minutos y 41 segundos. Se trata del debut en el GTTAP de la corredora oscense, que intentará el doblete con la Vuelta a Cerler del domingo.

“Era la primera vez que competía por aquí, aunque a nivel particular llevo viniendo toda la vida por este paraíso. No he podido con el récord femenino, así que ya tengo un motivo más para regresar en el futuro”, ha apuntado la campeona del mundo juvenil de Skyrunning, que tendrá que vérselas con los 50 minutos y 48 segundos que estableció en 2023 Pilar Medina.

La segunda en la cumbre del Salvaguardia ha sido Verónica Sánchez (53:28) y el tercer cajón del podio lo ha ocupado la laureada Ana Tauste (53:57), que ya cuenta con triunfos en las otras cinco distancias del GTTAP y aspiraba a convertirse en la única persona con el pleno de victorias. La cuarta posición ha sido para Raquel Casares (57:40.28) y la quinta para Marina Cuesta (1:00:56).

Por su parte, en la categoría cadete, sobre un trazado reducido de 3,2 km y 600 m positivos, los vencedores han sido Diego Asensio (32:11.23) e Isabel de Asprer (36:40.20), seguidos de Miguel Ibáñez (32:26.31) y Mar Paredes (42:17.21), segundos, y de Daniel Fernández (42:17.21) y Beatriz de Asprer (50:29.53), terceros.

“Hemos empezado de la mejor manera posible, con un espléndido día de montaña y un gran ambiente. Ahora al gran equipo de voluntarios nos toca seguir trabajando duro para que los corredores se lleven una gran experiencia corriendo bajo las mayores cumbres de los Pirineos. Parece que la meteorología nos va a respetar y vamos a poder vivir otro gran espectáculo durante el fin de semana”, ha valorado Manolo Bara, presidente del club Peña Guara, organizador del evento.

Con el Kilómetro Vertical finiquitado, ahora la atención se desplaza a la localidad de Benasque. Desde su vistosa avenida de los Tilos partirán a partir del viernes a medianoche los otros 3.500 participantes del Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets.