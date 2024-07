Topuria y McGregor ganan sus apuestas: Alcaraz y a la Roja les hacen embolsarse miles de euros

Los recientes triunfos del deporte español en tenis y fútbol no solo han sido celebrados por los aficionados, sino también por dos conocidos luchadores de la UFC: Ilia Topuria y Conor McGregor. Ambos deportistas realizaron importantes apuestas a favor de los españoles y han visto incrementar sus cuentas bancarias gracias a las victorias de Carlos Alcaraz en Wimbledon y de la selección española en la Eurocopa 2024.

Ilia Topuria, campeón del peso pluma de la UFC, confió en el talento del joven tenista murciano Carlos Alcaraz para alzarse con el trofeo en la final de Wimbledon ante Novak Djokovic. Con una apuesta de 50.000 dólares, Topuria logró quintuplicar su inversión, recaudando un total de 237.500 dólares (unos 217.000 euros).

El luchador hispano-georgiano expresó su alegría y felicitó a Alcaraz a través de sus redes sociales: "Señor Carlitos, muchísimas felicidades. Yo no lo dudé nunca. Mucha gente me invitaba a retirar mi apuesta ayer, pero como lo había hecho con muchísima fe, no lo dudé en ningún momento. Muchísimas felicidades, te lo mereces".

Por su parte, Conor McGregor, la gran estrella de la UFC, también apostó fuerte por la selección española en la final de la Eurocopa 2024 contra Inglaterra. Antes del encuentro, el irlandés anunció en sus redes sociales: "Hola chicos, España ganará mañana 3-1. He apostado 100.000 euros". Además, agregó: "¡Vamos España! ¡Dinero fácil a que los españoles ganan la Euro el día de mi cumpleaños!". Aunque McGregor no acertó con el resultado exacto, terminó embolsándose un millón de euros gracias a la histórica victoria de la Roja. Tras el partido, el luchador publicó triunfante en X: "¡He ganado un millón en mi cumpleaños!".

Carlos Alcaraz, la joven promesa del tenis español

Carlos Alcaraz se ha convertido en una de las grandes figuras del tenis mundial. El murciano es el sexto hombre en lograr el doblete Roland Garros-Wimbledon y es el primer español en revalidar el título en la Catedral. Su juego explosivo, su mentalidad ganadora y su carisma en la pista lo han catapultado al éxito en un tiempo récord.

La selección española, campeona de la Eurocopa 2024

La selección española de fútbol ha logrado un nuevo hito en su historia al proclamarse campeona de la Eurocopa 2024. Tras un torneo lleno de emoción y buen juego, la Roja se impuso en la final a Inglaterra, demostrando una vez más su calidad y competitividad a nivel internacional. Este triunfo se suma a los ya conseguidos en las Eurocopas de 1964, 2008 y 2012.