Estas son las canciones elegidas por los jugadores de la selección en la celebración de la Eurocopa

La de Madrid fue una fiesta por todo lo alto. Los jugadores de la selección española llevaron hasta la Cibeles la fiesta de la Eurocopa, y celebraron el cuarto entorchado europeo del país por todo lo alto. Lo dieron todo en el escenario, con bailes, abrazos, saltos, gritos... Ante unas calles madrileñas abarrotadas, los integrantes del equipo de Luis De la Fuente disfrutaron e hicieron disfrutar.

Uno de los aspectos más comentados fue la elección de la música por parte de cada jugador. El capitán, Álvaro Morata, fue el maestro de ceremonias y fue dando paso, uno a uno, a todos los integrantes del equipo. De fondo, sonó en cada momento la música que eligió cada uno. Estas fueron las canciones elegidas por cada futbolista de la selección.

1. David Raya: 'Paseo', de Estopa

2. Carvajal: 'Como si fueras a morir mañana', de Leiva

3. Le Normand: 'Wavin' Flag', de K'NAAN

4. Nacho: 'Volver a disfrutar', de El canto del loco.

5. Vivian: 'La Bamba', de Los lobos

6. Mikel Merino: 'The sound of silence (CYRIL Remix)', Disturbed

7. Morata: 'We Are The Champions', Queen

8. Fabián: 'LALA', Myke Towers

9. Joselu: 'La Bikina', Luis Miguel

10. Dani Olmo: 'Como Camarón', Estopa

11. Ferran: 'El Tiburón', de Henry Mendez

12. Grimaldo: 'La Falda', Myke Towers

13. Remiro: 'Paquito El Chocolatero', King Africa

14. Laporte: 'Stumblin' in', CYRIL

15. Baena: no hubo

16. Rodri: 'Freed from Desire', GALA

17. Nico Williams: 'Hay Lupita', LOMIIEL

18. Zubimendi: 'Can't hold us feat', Ray Dalton-Macklemore & Ryan

19. Lamine: 'Eu Quero Tchu, Eu Quero Tcha', João Lucas & Marcelo

20. Pedri: 'Pedro', Raffaella Carrà

21. Oyarzabal: 'Kernkraft 400', Gymbro

22. Jesús Navas: 'Party animal', Luis Fonsi

23. Unai Simon: 'The Offspring', The Kids Aren't Alright

24. Cucurella: Malbec x Bizarrap - Duki

25. Fermín: '¿Y qué fue?', Don Miguelo

26. Ayoze: 'Monaco', Bad Bunny

27. Gavi: 'Por Fin Te Encontré', Cali Y El Dandee

De la Fuente: 'Vuela alto', Julio Iglesias