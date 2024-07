Aitana aclara si cobró o no por su actuación en la celebración de España de la Eurocopa

Fue uno de los grandes momentos de la celebración de la Eurocopa este lunes en la plaza de Cibeles. Aitana hizo enloquecer a los aficionados que allí se congregaron al salir al escenario con una camiseta de la Roja y cantar una de sus canciones. La artista se mostró entusiasmada con estar en los festejos.

Sin embargo, algún usuario de las redes sociales le recriminó que cobrara por todas sus actuaciones. "Cada vez que veo los movimientos de Aitana me pregunto si hará algo de forma genuina sin dinero o campañas de por medio", comentó una usuaria de Twitter.

La artista vio ese comentario y quiso aclarar personalmente que no fue así: "No me pagan nada, jajajaja. Voy a celebrar con la selección de mi país algo que nos ha unido a todos y que nos ha hecho tener mucha ilusión".

no me pagan nada:) jajajaja voy a celebrar con la selección de mi país algo que nos ha unido a todxs y que nos ha hecho tener mucha ilusión. https://t.co/VaMQczmgKs — αitana (@Aitanax) July 15, 2024

La de Madrid fue una fiesta por todo lo alto. Tuvo una importante presencia musical, con dos actuaciones además de la de Aitana y con la elección de una canción por parte de cada jugador. El capitán, Álvaro Morata, fue el maestro de ceremonias y fue dando paso, uno a uno, a todos los integrantes del equipo. De fondo, sonó en cada momento la música que eligió cada uno.