Jordi Capdevila continuará una temporada más al frente del Esneca Fraga

El Club Patín Esneca Fraga ha anunciado la continuidad de su entrenador, Jordi Capdevila, una temporada más, por lo que la próxima será la cuarta en el banquillo del equipo de hockey patines femenino. En solo tres años desde su fundación, ha llevado al club a la consecución de la Champions y el subcampeonato de la liga española. Además, en su primera campaña logró el ascenso a la máxima categoría. La entidad va cobrando forma y en lo que va de verano ya ha dado una forma casi definitiva al bloque para la 2024-25.

Capdevila, de 37 años, fue la apuesta del Esneca Fraga en su primer año de competición en la OK Liga Plata y, a las primeras de cambio, consiguió subir a la OK Liga Iberdrola, donde ha mantenido la progresión hasta alcanzar la final el pasado curso. El Palau de Plegamans privó a las fragatinas de ganar el campeonato. Unas semanas antes habían tocado el cielo europeo en su primera participación en la Champions. Derrotaron en la final four de La Coruña a las anfitrionas en la semifinal y al Vila-Sana en el partido por el título.

Fue deportista profesional de hockey patines hasta 2017. Paralelamente, Capdevila inició también su andanza como entrenador profesional, poniéndose al frente de dos equipos base del Club Patín Vila-Sana en 2008. En 2010 asumió la dirección deportiva de aquel club, ampliando sus entrenamientos y liderando otros equipos base. Conquistó un Campeonato de España, un subcampeonato de Cataluña y dos subcampeonatos europeos en categoría sub 17 antes de desembarcar en Fraga.

Desde el final de la campaña pasada, el Esneca Fraga ha anunciado las renovaciones de las jugadoras Rebeca González, Adriana Soto, Leyre López, Aina Arxe, Anna Ferrer, María Sanjurjo, Vinyet Flix, Joana Xicota, Teresa Payá y Adriana Gutiérrez y el fichaje de la argentina Julieta Fernández para dar forma a la plantilla que dirigirá de nuevo Jordi Capdevila respaldado por su cuerpo técnico habitual y será anfitrión de la Supercopa de España en octubre.