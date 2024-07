El mito zaragocista que apostó por De la Fuente: "Sabía que ‘Tarantini’ iba a hacerlo bien"

Luis de la Fuente no ha tenido un camino fácil como seleccionador. A pesar de que su cartilla de resultados ha sido casi perfecta desde que se puso al frente de la Roja, muchos dudaron de su capacidad como entrenador y como líder del combinado nacional. Sin embargo, el riojano ha llevado a España a hacer historia, con una cuarta Eurocopa que para muchos era impensable hace un mes.

Quien no dudó ni un momento sobre la capacidad de Luis De la Fuente fue Andoni Cedrún. El mito zaragocista compartió vestuario con el actual seleccionador en el Athletic de Bilbao y desde entonces mantiene con él una buena amistad. De hecho, fue el propio Cedrún el que le puso el mote de ‘Tarantini’, por su parecido con aquel lateral izquierdo argentino que subía y bajaba la banda con su melena rizada al viento.

Cuando De la Fuente fue nombrado seleccionador, Cedrún ya señaló a Heraldo que su elección era un acierto. “Está muy bien elegido”, dijo entonces, a la vez que pedía al entorno mediático “que le dejen trabajar”. Ahora, con la Eurocopa en el bolsillo, el exguardameta se muestra feliz por su amigo. “Mucha gente decía que no había empatado con nadie, que no tenía conocimientos… Pero Luisito conocía al equipo y es un gran entrenador”, señala.

“Sabía que ‘Tarantini’ iba a hacerlo bien. Ha conseguido hacer una familia con el equipo, pero no solo eso. También ha imprimido una forma de jugar de calidad. Este equipo ha jugado muy bien al fútbol, ha sido una reivindicación para él como entrenador”, añade. Cedrún cree que esa reivindicación se ha manifestado en temas como la convocatoria de Laporte (criticada porque el central juega en una liga menor como es la de Arabia), el hecho de no apostar por Brahim, la confianza en jugadores como Fabián y Oyarzabal… “Todo el mundo decía que no estaba bien, pero metió el gol de la victoria”, recuerda Cedrún sobre el guipuzcoano.

Cedrún recuerda que la derrota ante Escocia en la fase de clasificación para la ‘Euro’ supuso “una lluvia de críticas” hacia De la Fuente, a quien se achacaba “falta de experiencia”. “Pero él conocía bien la Federación y sabía lo que podían dar estos jugadores. Ahora, todo el mundo se sube al carro”, opina.

El exportero zaragocista se muestra “muy contento” por su amigo, y solo espera que pase la resaca del título para poder juntarse con él para celebrarlo. “Nos pegaremos una buena ‘jamada’ en Haro y nos beberemos hasta el agua de los floreros”, bromea.