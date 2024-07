Un aragonés corona las 16 cimas más altas de España con diabetes

Tener diabetes no es impedimento para practicar deporte y mucho menos montañismo, aunque hay que ser consciente de las limitaciones que entraña y ser precavido. Ese es el mensaje que ha querido lanzar a la sociedad el montañero barbastrense Arturo Carvajal con su reto ’16 cimas con diabetes’ con el que ha coronado las cumbres más altas de cada Comunidad Autónoma. El reto se inició el año pasado y tras una lesión que lo apartó por unos meses, se retomaba en verano para terminarlo este fin de semana en casa, haciendo cumbre en el Aneto, (3.404m), el pico más alto de Aragón.

Le acompañaron sus amigos Alberto, Andrés, Alex y Claudia en una gesta marcada de simbolismo, sin pretenderlo, ya que su ascensión se produce unos días antes del 75 aniversario de la fundación su club, Montañeros de Aragón Barbastro (MAB), el 25 de julio. Para celebrar esta efeméride, MAB celebrará el sábado 27 una comida a la que acudirán los socios más veteranos.

La ascensión se produjo el viernes. A 2.500 m realizaron un vivac y con las primeras luces encararon el ascenso a la cumbre, que hoyando cima a las 8.30. “El sensor de glucosa no funcionaba debido a la baja temperatura". Nos fundimos todos en un abrazo de celebración y comenzamos el descenso.

La glucemia se mantuvo muy constante durante los dos días, en cifras alrededor de 100. No fui el único con esta condición: Ángel y Alex también tienen diabetes y ambos llevaron muy buen control de la glucemia”, explicaba Arturo Carvajal, feliz por la hazaña y agradecido por la presencia de sus compañeros y hasta una treintena de amigos, algunos también con diabetes, que ha conocido al afrontar este reto por toda España. Agradecimientos también a Montañeros de Barbastro, Oficina Aragón, Óptica San Ramón, Iremar Energía, Gluco Up,y a los medios de comunicación por dar visibilidad a la diabetes.

“Siento mucha alegría, ha sido muy emocionante recorrer durante todo el año todos los picos de España y con tanta gente, me cuesta todavía asimilarlo”, explica.

Su enfermedad no le ha limitado “pero sí que surgen pequeños hándicaps. En alguna ruta el azúcar iba muy alto, tenía sed y me notaba cansado, la musculatura no trabaja igual que cuando se tienen los niveles adecuados, en Extremadura me bajó mucho el azúcar y tenía que estar comiendo todo el rato, pero el azúcar no sabía y eso siempre es incómodo”.

Aún así, Carvajal anima a practicar cualquier tipo de deporte a personas con diabetes, siempre y cuando “un endocrino le pueda ir guiando y también que ellos mismos vayan aprendiendo. Son rutinas, acostumbrar al cuerpo a hacer ejercicio y saber en qué momento es más seguro, así como siempre llevar comida e ir anotando todos los parámetros. Hay que conocerse, no lanzarse a la aventura por lo más difícil y siempre estar en contacto con tu equipo médico para que puedas llevar un buen control”.