Marcos Senna, en Tarazona: "Me sorprendería que España no se llevara la cuarta"

Marcos Senna fue uno de los pilares de aquella selección española que nos hizo creer a todos que sí, que era posible. Que nos permitió disfrutar de algo que pensábamos que ya no volveríamos a ver: España ganando un título. El jugador de origen brasileño levantó la Eurocopa de 2008 en Austria, y confía en que sus herederos en la ‘Roja’ hagan mañana lo mismo en Alemania. Este sábado por la noche ha pasado por Tarazona para disputar el partido de las Leyendas de España contra los Veteranos de la Federación Aragonesa de Fútbol con motivo del centenario del fútbol en la ciudad turiasonense.

¿Qué ha sido de su vida desde que se retiró del fútbol en 2015, en el Cosmos de Estados Unidos?Cuando me retiré me vinculé con el Villarreal como director de relaciones institucionales, y ahí sigo.

¿Vamos a ser campeones?Bueno, ahora tenemos a Inglaterra en la final… Es verdad que ellos no han hecho una buena competición, pero están en la final. Se trata de una final, hay que ir con mucho ojo, con mucho cuidado. España no tiene que cambiar absolutamente nada de lo que ha hecho hasta ahora. A mí me sorprendería que no se llevara la cuarta.