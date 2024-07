Alcaraz y Djokovic se reencuentran en Wimbledon un año después

Hace un año, Carlos Alcaraz era un novato en el partido más importante del calendario tenístico. Era un jugador que venía de ganar Queen's y de demostrar que podía escalar hasta la final en el All England Club, pero que tenía enfrente el reto de desmontar al siete veces campeón y al que los números amparan como el mejor tenista de la historia, Novak Djokovic.

Un año después de la victoria más impresionante de la carrera del murciano, que inclinó al serbio en cinco sets y tras cinco horas de partido, el destino les brinda una nueva oportunidad, esta vez con las tornas cambiadas. Alcaraz es ahora el favorito, por el 'in crescendo' que ha marcado durante el torneo, por su victoria en Roland Garros hace un mes y por un Djokovic que ha navegado Wimbledon entre las dudas de su rodilla.

La rotura de menisco que sufrió hace 38 días le colocó, como muchos dieron por hecho, fuera de Wimbledon. Sin embargo, Djokovic rompió el cronómetro y las previsiones y, menos de tres semanas después de operarse en París, ya estaba entrenándose en el All England Club, donde se probó frente a jugadores como Frances Tiafoe, Daniil Medvedev y Holger Rune, antes de confirmar lo que se intuía: estaba más que listo para competir.

Sus victorias, más o menos cómodas, y un camino despejado, sin 'top 10' en el horizonte, han dado a Djokovic dos semanas de las más tranquilas que haya podido disfrutar en un Grand Slam.

Así, el serbio ha roto una racha de ocho meses sin alcanzar una final y este domingo tendrá la oportunidad de conseguir su primera victoria ante uno de los diez mejores del mundo desde la resolución de las Finales ATP contra Jannik Sinner. De ganar, sería su octavo Wimbledon, igualando a Roger Federer, y su Grand Slam número 25, dejando atrás los 24 de Margaret Court. "Wimbledon extrae lo mejor de mí y me motiva a jugar lo mejor que pueda"", admitió el serbio, que ha jugado diez finales en Wimbledon y que suma 37 entre todos los Grand Slams.

En la otra esquina queda Alcaraz, con la experiencia ya adquirida de lo que ocurrió el año pasado. El murciano sabe lo que va a sentir, lo que le va a pasar por la cabeza y los nervios que tendrá al saltar a la pista central. Ese tembleque le costó el año pasado el primer set, mientras que este aparece como favorito, tras haber superado con una brillantez ascendente sus seis compromisos previos.

"Es impresionante todo lo que ha conseguido ya", le halagó Djokovic. "No creo que le vaya romper el corazón, no es mi intención. Es un chico muy joven, pero que ya ha ganado tres Grand Slams y va a por su cuarto", prosiguió. "Veo muchas similitudes entre él y yo, en cuando a la habilidad para adaptarnos y ajustarnos a la superficie. Creo que es lo mejor que tiene, puede jugar igual de bien en cualquier superficie y adaptarse contra cualquier rival. Es muy completo y creo que todos compartimos la misma opinión, va a ganar muchos Grand Slams en su carrera. Espero, eso sí, que me dé. Ya luego le apoyaré", bromeó el serbio, quien desde aquella final de hace un año ha derrotado en dos ocasiones a Alcaraz, en la final del Masters 1.000 de Cincinnati y en las semifinales de Turín.

"Preparado para el reto"

"Sé cómo se siente jugar contra Djokovic. Lo he hecho en Grand Slam, en finales de Masters 1.000... Sé lo que tengo que hacer y estoy seguro de que él sabe lo que tiene que hacer para ganarme. Va a ser interesante, pero estoy preparado para el reto", reconoció Alcaraz.

El murciano podría ser el segundo hombre en la Era Abierta (desde 1968) en ganar sus cuatro primeras finales de Grand Slam (después de Federer), el sexto en conseguir el doblete Roland Garros-Wimbledon, junto a Rod Laver (1969), Björn Borg (1978, 1979, y 1980), Rafa Nadal (2008 y 2010), Roger Federer (2009) y Novak Djokovic (2021), y el primer español en revalidar título en el All England Club.