"Prometí que correría en San Fermín con la camiseta del Montecarlo y lo he cumplido"

"Siempre me llaman el Maño, porque desde 1987 corro el encierro de San Fermín con la camiseta del Real Zaragoza, pero esta mañana he corrido con la camiseta de mis amigos del Montecarlo", señala Antonio Jerez, uno de los corredores más conocidos del encierro más famoso del mundo.

Junto a Jokin Zuasti y David Úbeda, Jerez es uno de los históricos del encierro pamplonés. Reclamado habitualmente por los medios de comunicación, Jerez ha venido estrenando habitualmente las camisetas del Real Zaragoza en los 800 metros más famosos del mundo taurino. "Todo partió porque mi amigo Juampe Lecuona, uno de los corredores más míticos de Pamplona, estrenaba todos los años las camisetas del Real Madrid en el encierro. Salía siempre en los metros finales, que es la zona por la que habitualmente también transito yo, y aparecía en muchas fotos en los periódicos. Las camisetas se las daban Iker Casillas, Sergio Ramos y otros jugadores del Real Madrid. Yo corro habitualmente con la camiseta avispa del Real Zaragoza, una de marca Kappa de hace más de 20 años. En los últimos años, sin embargo, he estrenado varias camisetas del Real Zaragoza e incluso una del Huesca", continuó con su narración.

Antonio Jerez, con la camiseta del Montecarlo al paso de la manada. Heraldo

Sin embargo, este sábado Jerez corrió delante de los astados de la prestigiosa ganadería Escolar con una camiseta del Montecarlo, castizo equipo zaragozano. "La razón es que el otro día quedé con el presidente del Montecarlo, Faustino Lorente, y me dio la camiseta que van a llevar este año. Yo no he jugado nunca al fútbol (Antonio Jerez sí fue internacional juvenil de balonmano), pero la verdad es que me siento muy identificado con ellos. Estudié en el instituto José Manuel Blecua, en el barrio de La Paz, y allí son todos muy del Montecarlo. Gente muy especial... Tengo muy buenos amigos allí y quería correr con esa camiseta. Lo prometí y hoy he cumplido el deseo", explicó.

Antonio Jerez, junto a Faustino Lorente, presidente del Montecarlo. Heraldo

Ahora su gran deseo es correr cuanto antes con la camiseta del Real Zaragoza como club de la Primera División. "Le he cogido mucho cariño a la vieja camiseta Kappa del Zaragoza, pero quiero correr cuanto antes con una camiseta del Zaragoza como club de la Primera División. Ya tengo 55 años. Esto no es como cuando empezaba con 18 años. Las piernas pesan cada vez más. Sufrí una herida por asta de toro en 2002, concretamente el 14 de julio, con un toro de Miura. También escapé por muy poco en 2013 de la montonera en la puerta de plaza con toros de Escolar. Espero no sufrir ningún percance más y que el Zaragoza ascienda cuanto antes", concluyó Antonio Jerez.