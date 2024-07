Manolo el del Bombo estará en Berlín... con su 'sobrino' aragonés

Es el aficionado al fútbol más famoso de España y, probablemente, uno de los más conocidos del mundo. Manolo en el Bombo ha llevado su pasión por la selección a través de medio mundo durante décadas, pero últimamente se había despegado de su equipo favorito, al menos como espectador en directo de los partidos. Sus problemas de salud le han impedido hasta ahora seguir en la Eurocopa de Alemania su trayectoria de siete europeos y diez Mundiales.

Sin embargo, no se perderá la final de este domingo, que enfrentará al equipo de Luis de la Fuente con Inglaterra. Finalmente, la Real Federación Española de Fútbol le va a hacer un hueco en el avión que llevará a los familiares de los jugadores y a otros invitados hasta la ciudad alemana, para poder presenciar en directo el partido que podría dar a España su cuarta Eurocopa.

Allí se va a encontrar con su 'sobrino' aragonés. El zaragozano David Cebollada es el presidente de la peña 'Marea Roja', que canaliza actualmente la afición por la selección española. "He hablado con él y está emocionado por venir. Me alegro mucho porque se lo merece. Ya hemos quedado y estaremos con él en la final, siempre me dice que es mi tío", señala Cebollada.

El propio David había hecho un llamamiento público apoyando a Manolo en su intento de poder viajar a Berlín. "No se puede perder un partido como este", señala el aficionado aragonés.

David Cebollada lleva en Alemania desde el inicio de la Eurocopa. No se ha perdido ni un solo partido, como lleva haciendo con casi todos los que ha disputado la selección española desde que ganar el Mundial de Sudáfrica en el año 2010. Es, con casi total seguridad, el aficionado que más partidos ha visto en directo desde entonces del combinado nacional.

Para el partido de este domingo, Cebollada está convencido de la victoria de España, aunque pide prudencia ante el teórico favoritismo del equipo de De la Fuente: "Si te meten un gol al principio, se te complica el partido... A Francia ya le remontamos, pero habrá que tener cuidado porque una final, es una final", sentencia.