Contra la euforia. España juega de memoria y deberá seguir haciéndolo ante Inglaterra

Si uno mira hacia atrás y recuerda algunos futbolistas ingleses, ve que los ha habido inmensos. Podríamos ir más atrás, claro que sí, pero en realidad todo empieza en 1966 con Gordon Banks, Bobby Moore y Bobby Charlton. Luego hubo otras estrellas, Glenn Hoddle, exquisito, Paul Gascoigne, vencido por el desorden y los diablillos etílicos, Lineker, Robson, Shearer, Rooney, Lampard, Gerrard, Beckham y algunos más. No tantos. Salvo el Mundial de 1966, que lograron en un partido épico ante una Alemania increíble, atlética y ligera como el viento, lo máximo que lograron fue el subcampeonato ante Italia un 11 de julio de 2021. Se resolvió como se ha recordado por unos y por otros: desde los once metros.

España tendría, de antemano, razones para la euforia. Pero solo un inconsciente podría arrojarse en los brazos de ese estado de ánimo, aunque parece que a Luis de la Fuente le ha salido una inclinación a la suspicacia y se ha puesto a cobrar cuentas pendientes antes de tiempo. La primera norma del buen vencedor, que aún no lo es del todo, es la elegancia máxima y la deportividad. Soñemos, juguemos, ganemos, y ya soltaremos los bufidos o las quejas por si no nos han querido desde el principio como merecíamos. El amor y el cariño también son un conquista en el trayecto de las horas y los días: pueden estallar de golpe pero solo se consolidan con pequeños detalles, con pasión, sabiduría y buenas maneras. Y De la Fuente no debe precipitarse en rencorcillos que no favorecen a nadie: ni él ni al combinado, que puede ser un equipo de largo recorrido y de paulatina afinación artística. Lo hace de cine y no se lo esperaba ni él.

España juega de memoria. A su modo. Sin añoranza de los buenos días del tiqui-taca de Luis o de Del Bosque. Aquella selección tenía piezas formidables y ya consolidadas: Casillas; Ramos, Piqué y Puyol; Busquets y Alonso; Xavi, Iniesta y Silva. Y los que faltan. No estamos ahí, a ese nivel, en términos absolutos, pero estamos aquí, en lo nuestro, en una paleta variada de colores y registros, en una idea de entrega y sacrificio, en una épica de solidaridad que se ha visto noche tras noche. En el resplandor joven e incontenible. España, sin reclamar atenciones y sin ruido, ha deslumbrado. Posee calidad y humildad, es atrevida y virtuosa, y sospecha que puede lograr una victoria épica que haga de la Roja de ahora algo parejo a la de ayer: un modelo y un espejo.