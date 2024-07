Carlos Suárez anuncia su retirada tras 20 temporadas como jugador profesional

El ala-pívot español Carlos Suárez ha anunciado este viernes su retirada como baloncestista profesional, habiendo conquistado la Liga Endesa, la Copa del Rey y la Supercopa Endesa a lo largo de sus 20 temporadas como profesional, 18 de ellas militando en equipos de la Asociación de Clubs de Baloncesto (ACB).

"El ya exjugador, formado en la cantera del Estudiantes, debutó en la máxima categoría con el club colegial en la temporada 2004/05, iniciando así una carrera que le llevó posteriormente a defender las camisetas del Real Madrid (2010-2013) y del Unicaja (2013-2022)", recordó la ACB en su página web.

En las dos últimas campañas militó en el San Pablo Burgos (2022/23) y en el Movistar Estudiantes (2023/24), buscando desde la LEB Oro un ascenso a la élite nacional, aunque en el desenlace de la Final Four celebrada en el Pabellón Multiusos Madrid Arena no logró ese objetivo con el equipo 'telefónico', que perdió ante el ICG Força Lleida.

"El ala-pívot madrileño cuelga las botas tras haber conquistado la Copa del Rey en la temporada 2011-12, la Supercopa Endesa en la 2012-13 y la Liga Endesa en esa misma campaña. Además, se proclamó campeón de la Eurocup en la temporada 2016/17 con el Unicaja", destacó la ACB en su comunicado de prensa.

"Hace 20 años todo comenzó como un juego, y así se mantuvo hasta hoy. Puedo decir que he disfrutado mucho y me he divertido durante todo este tiempo. Tanto en la etapa de formación como después en la profesional", comenta el propio Suárez en su carta de despedida.

"He tenido la suerte de jugar partidos increíbles, competir en equipo con muchos de los mejores jugadores del baloncesto europeo, he ganado títulos y he disfrutado de la responsabilidad de ayudar a quienes venían tirando la puerta abajo. Un viaje fantástico que llega a su final, es momento de dar un paso a un lado", añade el ala-pívot.

A sus 38 años, Suárez confirmó su adiós: "Dejo el baloncesto como jugador profesional. Pero me gustaría seguir vinculado al deporte que me lo ha dado todo. Comienzo una apasionante etapa de reflexión, para descubrir qué camino seguir y continuar disfrutando de este juego. Quiero dar las gracias al baloncesto por haberme permitido conocer a tanta gente increíble, muchas personas se quedan conmigo para siempre".

"Compañeros, entrenadores, miembros del 'staff' técnico, aficionados, directivos... la familia del basket está formada por personas impresionantes", afirma el 'Chimpa' en su carta, para justo a continuación dar las gracias por este orden al Club Estudiantes, al Real Madrid, al Unicaja de Málaga y al San Pablo Burgos.

"¡Gracias a todos por confiar en mí y darme la oportunidad de desarrollarme como jugador y persona! Quiero también agradecer a mi familia y mi gente, por acompañarme durante todo este tiempo, en el que no siempre hubo episodios felices, en los 'malos ratos' siempre estuvieron a mi lado. Soy un privilegiado por haber podido convertir mi pasión en profesión, por disfrutar tanto tiempo de algo así", indica.

Por último, el 'Chimpa' es conciso para abrochar la misiva colgada en sus redes sociales. "Cierro esta etapa agradecido y orgulloso, paso página ilusionado con los nuevos desafíos que están por venir", concluye.