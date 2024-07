El base del Casademont Trae Bell-Haynes se cae de la lista olímpica de Canadá

La selección de baloncesto de Canadá presentó ayer sus 'armas' para los Juegos Olímpicos de París, donde es clara aspirante a medalla. El base del Casademont Zaragoza, Trae Bell-Haynes, ha sido uno de los últimos descartes, a pesar de haber estado las últimas semanas concentrado con el combinado nacional y echando una mano en los entrenamientos.

El español Jordi Fernández, nuevo entrenados de los Brooklyn Nets y actual seleccionador canadiense, ha preferido llevar como bases a la indiscutible estrella del equipo, Shai Gilgeous-Alexander (de los Thunder), además de Jamal Murray (de los Nuggets) y de Andrew Nembhard (de los Indiana Pacers). El 'zaragozano' Trae Bell-Haynes no será olímpico ni estará en París, pero sí podrá comenzar en tiempo y forma los entrenamiento del Casademont de cara a la próxima campaña. Este año, además, será el primero en el que el jugador repita en un equipo, según explicó el club, que ha hecho un esfuerzo económico importante por retenerlo. Es una lástima que no acuda a los Juegos porque, aunque Bell-Haynes no contaba con muchos minutos en su selección (cosa que ya sucedió en el último Mundial), Canadá ha quedado encuadrada en el mismo grupo de España, con lo que hubiera habido oportunidad de verle jugar contra 'la Familia' de Scariolo.

Aunque la selección canadiense llega repleta de jugadores de la NBA, hasta una decena, también ha incluido Fernández a un par de nombres que son muy conocidos en la Liga Endesa. Entre los seleccionados está Melvin Ejim, jugador del Unicaja Málaga, y Khem Birch, quien se unió en la segunda parte de la última temporada al Girona. Lo mismo que le ha pasado a Bell-Haynes le ha sucedido al jugador de Tenerife Thomas Scrubb, que ha acariciado el sueño de ser olímpico, pero ha caído en la última convocatoria. Sí permanecen en el equipo grandes nombres como son los de RJ Barrett, Nickeil Alexander-Walker, Kelly Olynyk o Dwight Powell.

En los pronósticos para los próximos Juegos pocos especialistas dudan de que Canadá se subirá al podido, dado que presenta un equipo deslumbrante. De hecho, es uno de los pocos candidatos para hacer sombra a Estados Unidos, quizá junto a la Francia de Victor Wembanyama y Rudy Gobert. Serbia y Alemania también son selecciones muy potentes que aspiran a medalla, pero -claro- no hay hueco para todos en el podio así que la batalla se augura muy reñida.