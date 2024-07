Diego González: "Vengo a ser mejor futbolista, a hacer mejores a los que me rodean y a engrandecer al club"

Es tiempo de moverse en el mercado, proponer, apostar, adquirir y también, de ir adelantando trabajo. Es lo que está haciendo la SD Huesca durante la presente semana, que, después de llevar a cabo las presentaciones de Dani Jiménez y Toni Abad, ha hecho lo propio este mediodía con Diego González, la tercera adquisición del club en lo que va de mercado estival. Después de sufrir el descenso a Primera RFEF con el FC Andorra el pasado curso, el zaguero de 25 años vestirá de azulgrana hasta el 30 de junio de 2026.

El central comenzó pronunciándose acerca de sus primeros días como nuevo futbolista del conjunto aragonés: "La verdad es que están siendo días muy buenos. Ya me habían hablado muy bien del grupo, que era muy bueno y cercano, y me estoy encontrando genial. Las relaciones las vas haciendo poco a poco, pero he visto un grupo muy cercano. Además, ya conocía a Toni Abad porque coincidimos en el Eldense, y eso siempre facilita la adaptación". Seguidamente, el valenciano reconoció haber percibido "un recibimiento muy cálido por parte de todos los trabajadores del club, y la verdad es que estoy muy contento y feliz de poder estar donde estoy".

Llegó el momento de hablar de una de las parcelas en la que el nuevo futbolista del Huesca no va a ser un responsable menor, la defensa: "Lo cierto es que, en ese aspecto, el trabajo que estaba haciendo este equipo estaba siendo muy bueno. Vengo para sumar competencia, y tengo una ilusión tremenda por representar a un club muy importante dentro del país que está haciendo las cosas muy bien últimamente, así que la ilusión es máxima", expresó el futbolista azulgrana.

Polifacético y "con buen pie y buena salida de balón"

Otros de los aspectos más llamativos que se trató en su presentación fue la polivalencia del castellonense, que puede actuar tanto de central -posición más común, lateral izquierdo e incluso pivote: "Eso ya lo verá el entrenador. Vengo con la idea de sumar desde el sitio que me toque, desde la posición que sea más útil para el míster con la idea de aportar al equipo", manifestó un González que se definió así: "La afición va a ver a un central con buen pie y buena salida de balón, muy competitivo, que siempre quiere dar el 100% de sí, sea en al posición que sea, pero, sobre, todo, lo que me caracteriza es mi exigencia a la hora de ser competitivo".

Respecto a la división de plata, que ya la conoce después de su periplo en el Andorra, el zaguero auguró que "será difícil. Los equipos que han ascendido son entidades muy potentes y se ha quedado una categoría muy bonita, pero eso también es una gran oportunidad para progresar futbolísticamente". Al hilo, apuntó que "después de una temporada complicada en lo colectivo y en lo personal, se pueden sacar cosas muy positivas. De hecho, esta temporada pasada ha sido la de mayor aprendizaje porque he tenido que saber lidiar con situaciones que nunca había vivido".

En referencia a los objetivos que se marca en la SD Huesca, demostró que llega a Huesca con las ideas claras: "Quiero aprovechar la oportunidad que me ha dado el club porque significa un salto importante en mi carrera. También vengo a aumentar la competencia en la línea defensiva, a ser mejor futbolista que el que soy a día de hoy y a hacer mejores a los que me rodean".

Respecto a las instalaciones del club, le pareció que "El Alcoraz es un estadio espectacular, súper acogedor. Ojalá que pueda contar con la confianza del Antonio Hidalgo porque creo que puedo encajar muy bien con él y con el estilo de juego, y por eso estoy con muchísimas ganas de aprender del míster y del resto de los compañeros para demostrar aquí ante la afición. Como digo, vengo para seguir creciendo, aportar el máximo de mí y continuar engrandeciendo la figura del club". Al hilo, el azulgrana apostilló que "este año puede ser muy bonito para la SD Huesca porque nos enfrentaremos a entidades fuertes del fútbol nacional, así que la ilusión es máxima".

Un 9 de "calidad" y otro con "gran físico", en la órbita

Dijo lo que pudo decir. En la presentación del nuevo fichaje, el director deportivo Ángel Martín González desveló que, en referencia a la posición de delantero puro -pieza ausente en la SD Huesca actual- "tenemos en mente dos objetivos, dos situaciones claras que hemos estudiado en el mercado. Son opciones realistas, pero sabemos que hay otros clubes interesados. Por nuestra parte, tenemos ilusión porque ya hemos hablado con ellos y están por la labor, pero estas cosas no solo dependen de una parte".

En los últimos coletazos de la rueda de prensa, el navarro habló más a fondo del tipo de delantero que persigue: "Uno tiene más calidad y el otro ostenta gran potencial físico, con buenas rupturas a bandas. A ver dónde terminamos. La ilusión es que puedan venir los dos". Al hilo, reconoció que "la Eurcopa no está ayudando, pues los equipos de Primera División también están esperando movimientos, y eso afecta también a la Segunda. Está yendo todo muy lento, está todo muy caro, y ya veo que en agosto iremos todos deprisa y corriendo para firmar lo que haya", sentenció el director deportivo tras ejecutar una radiografía de la búsqueda del hombre gol, absolutamente básico y necesario en la composición de la presente plantilla.