Toni Abad: "La insistencia y el interés de Ángel me convenció sin dudas"

Tiempo para las presentaciones de los nuevos fichajes de la SD Huesca. Esta mañana, turno para el lateral derecho Toni Abad, procedente del Eldense y que se mantendrá vinculado al club durante las próximas dos campañas. Al comienzo del acto, que tuvo lugar en la sala de prensa 'José Luis Trallero' de El Alcoraz, Ángel Martín González expuso que se trata de "un buen lateral derecho. Hizo una temporada espectacular el año pasado, y su disposición para venir al club ha estado ahí desde el minuto uno. Desearte toda la suerte del mundo y que todo vaya igual de bien que el año pasado porque significará algo magnífico".

En su comparecencia, Toni Abad manifestó que, cuando habló con el director deportivo, "ya me transmitió que el grupo era espectacular, y pienso que esa es la clave para conseguir cualquier objetivo. El grupo me ha mostrado su apoyo desde el primer día, y la verdad es que estoy muy agradecido con cada uno". Al hilo, se mencionó en la rueda de prensa que la estrecha relación que había en el grupo el pasado curso fue gran culpable de la permanencia: "El apoyo anímico es lo primero. Es fundamental para conseguir que la SD Huesca vaya a una y alcanzar el objetivo, que lo marcamos en llegar cuanto antes a los 50 puntos. A partir de ahí, miraremos hacia arriba".

A nivel individual, el valenciano aseguró que su objetivo será el de mostrar su "mejor versión". Otro de los aspectos importantes es el de las características sobre el césped que atesora el nuevo futbolista azulgrana: "El fútbol va evolucionando, y los laterales cada vez son más ofensivos. Siempre que pueda incorporarme al ataque, lo hago. Es algo que domino bastante bien, y además lo disfruto". Los seis pases de gol que dio el curso pasado lo demuestran. Un número que alcanzó después de 34 encuentros, siendo una de las piezas más recurrentes en el esquema eldense.

En otro orden, el lateral explicó del siguiente modo la gestación de su llegada: "La insistencia de Ángel desde el primer momento fue muy importante para mí. Me mostró su interés y estaba muy ilusionado de que llegara. Ese buen feedback que hubo me convenció sin dudas". No se pasó por alto la relación que ya mantenía con otro de los nuevos fichajes, el del zaguero Diego González: "Coincidí con él en Elda en mi primer año, y es un chico espectacular, con unas condiciones muy buenas. Cuando llegas a un grupo nuevo, no es fácil, pero si llegas conociendo a alguien, es más sencillo".

Pelea abierta por la titularidad

Sobre la disputa por la apropiación del lateral derecho, cuyo principal competidor será Miguel Loureiro, apuntó que "cuanta más competencia haya, mejor. Es así como se sube el nivel y, así, el que juegue seguro que estará preparado". Seguidamente, esperó que el míster pueda "depositar la confianza" en el nuevo fichaje, que se definió de la siguiente manera: "Me considero un lateral muy asociativo, me gusta ser protagonista con el balón e incorporarme al ataque para sacar muchos centros".

En los minutos finales de la comparecencia, AMG informó acerca de la ampliación de capital, que todavía mantiene en vilo al club y a toda su parroquia: "Hay tranquilidad por parte de los consejeros, que han sido claros conmigo y me transmitieron que la situación va a proseguir de la mejor forma posible". En última instancia, el director deportivo desveló que lo ideal sería "realizar unos cuatro fichajes más" con la intención de que exista una competencia de dos futbolistas por puesto.