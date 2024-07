Lamine Yamal: "Queda lo más importante, llevarnos el título"

Lamine Yamal, extremo de la selección española, expresó este martes, tras la clasificación para la final de la Eurocopa 2024 con un triunfo por 2-1 contra Francia, que ahora "queda lo más importante", que es lograr "el título" del torneo en la final del próximo domingo contra el ganador del duelo entre Inglaterra y Países Bajos. "Estoy muy feliz por el pase a la final. Queda lo más importante, llevarnos el título", expuso en declaraciones a Televisión Española.

Yamal marcó el gol del empate. "Estábamos en momentos difíciles, porque al final habían marcado su gol tan pronto, no he pensado, he intentado meterla donde ha ido y muy feliz. Intento no pensar mucho, disfrutar y ganar. Sobre todo, a ganar, ganar y ganar. Es lo que tenemos en mente", declaró.

Yamal fue elegido por la UEFA el mejor jugador del partido. Además del golazo, fue un constante peligro para el combinado dirigido por Didier Deschamps durante casi todo el partido, sobre todo en la primera parte, en la que firmó una actuación para el recuerdo.

Nacho "Hemos hecho el mejor fútbol de toda la Eurocopa"

Nacho Fernández aseguró tras conseguir el pase a la final que España ha "hecho el mejor fútbol de toda la Eurocopa", sin mostrar preferencia por Inglaterra o Países Bajos como rival el día 14 en Berlín, y ensalzando la semifinal firmada por Lamine Yamal.

"Hemos hecho el mejor fútbol de toda la Eurocopa. Da igual quien tocara en el camino, el objetivo era llegar a la final y nos da igual ahora ante quien sea", afirmó en la zona mixta del Munich Football Arena donde España ganó por primera vez en su historia.

"Yamal ha estado espectacular. Es un golazo el que hace, da igual el partido pero en una semifinal contra Francia es impresionante la capacidad que tiene de sopbreponerse a la presión mediática con 16 años. Él habla en el campo como los grandes jugadores y tiene un futuro espectacular", elogió.

Para Nacho el primer paso dado en la conquista de la Liga de Naciones fue importante para la confianza con la que ahora juega España la Eurocopa.

"El año pasado ganamos la Nations pero esto es diferente, una Eurocopa, una final. Confiábamos mucho en nosotros, en el equipo que tenemos a nivel técnico y a nivel humano. Es definitivo en estos torneos cuando las cosas están más difíciles para ir adelante y lo hemos conseguido", valoró.

Por último, comentó la circunstancia de tener que volver a jugar un tramo de partido de lateral encarando el desafío de medirse primero a Kylian Mbappé y después a Barcola.

"Hacía mucho tiempo que no jugaba de lateral. Francia es una selección espectacular con jugadores increíbles. Ha sido un partido de diez en todas las líneas, cuando las cosas estaban complicadas el equipo ha sabido dar la vuelta muy rápido. Estamos muy felices", sentenció.

Eurocopa 2024, semifinales: partido España-Francia, en el Allianz Arena de Múnich Manu Fernandez

Olmo "Estamos muy, muy cerca; a un pasito de la gloria"

Dani Olmo, centrocampista de la selección española, destacó el "partidazo" de todo el equipo y el "golazo" de Lamine Yamal que han situado al conjunto español "muy, muy cerca" de la "gloria" del título. "Estamos a un pasito, increíble lo que esta trabajando este equipo, nos lo merecemos estar en la final. A un pasito de la gloria. Hemos planteado bien el partido. En una jugada ahí nos han metido el primero, pero hemos seguido jugando a lo nuestro, ha llegado el golazo de Lamine, luego el mío, cómo hemos controlado la segunda parte... Partidazo de todos", dijo en declaraciones a Televisión Española al término del encuentro.

Sin preferencia por el rival, a Olmo le da igual a quién le hayan concedido su gol, impulsado hacia su propia portería por Jules Koundé. "No pasa nada. Gol es Gol. De Koundé, mío, del equipo... Lo importante es la victoria y el pase", valoró.